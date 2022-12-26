特斯拉前制造主管 John Vo 成立了一家海洋技术公司。Blue Innovations Group（简称 BIG）将专注于制造全电动船艇和设备，并准备展示其首款产品。

Blue Innovations Group 将于 2023 年 1 月在拉斯维加斯的 CES 上展示其首款产品。R30 是一艘 30 英尺（十米）的全电动船，配备 800 马力双电机和太阳能充电。这就是迄今为止关于技术的所有已知信息。通常为速度而制造的动力船并不容易实现电气化，但该公司还提到了 220kWh 电池组。

作为一名制造专家，Vo 已经在佛罗里达州大坦帕湾的皮内拉斯公园找到了一个生产基地。而且他有很大的计划。在接受 Electrek 采访时，Vo 说：“要真正影响环境，你不能建造几十艘电动船。它必须是成千上万”。为此，他想利用汽车领域的制造技术，例如，用铝代替纤维。他还提到使用结构集成电池作为船架的一部分，这显然是在特斯拉工作时首次看到的想法，他从 2011 年到 2017 年在那里工作。

至于为快艇安装足够大的电池的挑战，Vo 希望选择磷酸铁锂，而不是传统的 NMC 或 NCA 化学物质。他告诉 Electrek：“所以它的电池体积更大，能量密度略低。 ” “我有空间——这是一艘船。”BIG 将于 2023 年 1 月 5 日至 8 日在美国拉斯维加斯举行的消费电子展 (CES) 上展示其船体、推进系统和用户界面。何时可以期待现实生活中的发布还有待观察。到目前为止，该网站只说 “即将推出”。