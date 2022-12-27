别克在中国推出全电动 Electra E5，这是该品牌在 Ultium 平台上开发的首款量产车。这款大型五座中型电动 SUV 是根据中国主流消费者的洞察力及其对高端、高品质电动出行的偏好而开发的。它融合了别克全新的 EV 设计，提供前瞻性的造型、非凡的宽敞空间和一流的舒适性。

结合其尖端的全球技术，Electra E5 旨在提供超越其细分市场的无与伦比的安全、可靠和智能 EV 体验。“Electra E5 是别克在中国推出的全新电动汽车产品组合中的第一款，它将为主流电动汽车细分市场树立标杆，” 上汽通用汽车别克销售与营销总经理塞萨尔·托莱多 (Cesar Toledo) 表示。

“它通过其创新精神和采用最新的行业创新，充分体现了品牌的持续转型，包括 Ultium 平台、全新的虚拟驾驶舱系统和增强的 Super Cruise 驾驶员辅助技术，客户将欣赏这些技术。”Electra E5 采用了 Electra-X 概念车上展示的全新别克 PURE 设计理念，将电气化奢华与现代运动风格相结合。

“纯粹的设计语言将成为电动别克的精彩下一章，” 上汽通用泛泰设计执行总监 Matt Noone 表示。“纯粹的设计原则、精致的执行力和周到的细节设计将在未来应用于该品牌的整个系列。” 他补充说：“从前到后，从里到外，我们都重新构想了这辆车。它传达了别克是多么专注于成为一个具有前瞻性的现代品牌，真正以精美的设计和无缝集成的技术拥抱未来。”

最先进的 Ultium 平台通过豪华比例和内部空间的平衡提供更多可能性。Electra E5 的长度为 4,892 毫米，宽度为 1,905 毫米，高度为 1,655 毫米。短前悬和长引擎盖设计增强了其高级外观，而 2,954 毫米的加长轴距提供了极具竞争力的内部空间。Electra E5 以简洁的线条定义，其特点是两侧的雕塑表面和肌肉发达的挡泥板，在强调其动态姿态的同时加强了优雅的外形。多种有色镀铬装饰增添了高档和运动的外观。

Electra E5 是该品牌首款采用全新别克三盾标志并融入别克富有表现力的新面孔的 EV。别克标志性的飞翼设计元素经过重新设计，呈现出极具雕塑感的前端造型。重新设计的双飞翼日间行车灯继承别克的家族设计语言，但以更现代和未来主义的方式传递。搭配精致的航空头灯，独特的迎宾灯光动画，增添科技感，营造温馨的数字动态互动。

极具侵略性的大型梯形格栅采用独特的参数化图案，在视觉上加宽了姿态，为车辆带来了强烈而自信的个性。精致的镀铬细节增加了它的奢华感。纯粹的雕塑设计一直延续到车辆的后部。纤细的互联尾灯搭配动感的翼形 LED 灯饰，在路上与众不同，提升智能豪华感。独特的中央高位刹车灯与别克新车标相呼应，水晶般的内透镜带来宝石般的效果。

“你离汽车越近，你就会越欣赏它，”Noone 说。“无论是别克的新面孔、格栅设计、照明、装饰的整合还是珠宝般的细节，你都可以看出它不仅是一款未来主义的电动汽车，而且还是一款非常注重高端的汽车。”