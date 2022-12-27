君实生物宣布，公司与跨国药企 Hikma 制药（Hikma Pharmaceuticals PLC）达成许可与商业化合作，将在沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔、约旦、摩洛哥、埃及等中东和北非地区（MENA）共 20 个国家对特瑞普利单抗进行开发和商业化。

根据协议条款，君实生物将授予 Hikma 特瑞普利单抗在 MENA 市场的开发和商业化的独占许可，公司可获得首付款及相应销售里程牌，外加销售净额近 20% 的高比例阶梯分成。此外，公司还授予 Hikma 三项研发阶段药物在合作区域内一个或多个国家未来商业化权益的优先谈判权。

特瑞普利单抗由君实生物自主研发，是中国首个批准上市的以 PD-1 为靶点的国产单抗药物，至今已在全球（包括中国、美国、东南亚及欧洲等地）开展了覆盖超过 15 个适应症的 30 多项由公司发起的临床研究，涉及肺癌、鼻咽癌、食管癌、胃癌、膀胱癌、乳腺癌、肝癌、肾癌及皮肤癌等，其中在中国已获批 6 项适应症。

君实生物首席执行官李宁博士表示：“我们相信，Hikma 将成为我们在 MENA 地区理想的合作伙伴。作为拥有超过 40 年历史、在 MENA 排名前三的制药企业，Hikma 享有盛誉且受人尊敬，深耕专业，对各个国家不同药监政策环境、市场情况无比了解。其展示了强大的商业能力，特别是在肿瘤和生物技术等领域。特瑞普利单抗有望成为在 MENA 首个上市的国产抗 PD-1 单抗，我们期待与 Hikma 共同在 MENA 市场奠定特瑞普利单抗的地位，以期为患者提供高质量的创新治疗。”

Hikma 执行副主席、MENA 总裁 Mazen Darwazeh 表示：“近年来，抗 PD-1 抗体改变了癌症治疗的方式，但不幸的是，这类治疗对于 MENA 地区的患者来说可及性并不理想。特瑞普利单抗具有令人信服的临床表现，其疗效和安全性数据令人印象深刻。我们很高兴能与君实生物合作，为 MENA 的医生和患者提供这一创新疗法。”