动点出海获悉，印度金融科技初创公司 Money View 已于近日宣布获得了一笔 7500 万美元的 E 轮融资。融资后，Money View 的估值达到了近 9 亿美元。

据了解，这笔资金由 Apis Partners 领投，并得到了老虎基金、Winter Capital、Evolvence 等机构的参投。有消息指出，Money View 本次的 E 轮融资仍在进行中，且该公司希望以独角兽的估值（10 亿美元）在这轮融资中筹集到 1.5 亿美元资金。

有数据指出，目前，Money View 所获得的融资总额达到了超 1.8 亿美元。

Money View 成立于 2014 年，是一家在线信贷平台，主要向用户提供个人即时贷款、信用卡、BNPL、个人财务管理解决方案等服务内容。据介绍，Money View 已同当地 15 家金融机构就信贷服务展开了合作。Money View 表示，其应用程序已经实现了 4000 万次下载，平台每年发放超 12 亿美元贷款，并管理着 8 亿美元以上的资金。

就 Money View 的财务状况而言，该公司表示，在过去的两年中，公司一直处于盈利状态。同时有数据指出，在 22 年财年内，Money View 的收入增长了 4 倍，达到 25.3 亿卢比。

针对本次最新融资的用途，Money View 称，除团队扩张外，接下来也将会进一步完善其核心信贷业务，并通过数字银行、保险、财富管理等方面的解决方案扩大其产品组合。