《胜利女神：NIKKE》(GODDESS OF VICTORY: NIKKE)（以下简称 NIKKE）在 11 月 4 日发布当天就在全球多个国家与地区的下载榜单上位居前列。根据 Sensor Tower 商店情报数据，《Nikke》在发布当天位列全球 App Store 和 Google Play 手游下载榜第 5 名，并于当天登顶韩国 App Store 畅销榜。在开服 7 天以后，该游戏依然保持在日本、泰国下载榜首和日本、韩国、美国等 21 个国家/地区畅销榜前 10 的位置。

上线一个月，《Nikke》在全球市场取得骄人成绩

在发布后的一个月内，《Nikke》在全球市场收入已超过 1 亿美元，位列全球手游月度收入榜单第四名。值得注意的是，其发行商腾讯凭借《Nikke》与常年位列榜单前三位的《王者荣耀》和《PUBG Mobile》，已经包揽 11 月收入榜单前五中的三个席位。2016 年发行的《王者荣耀》和 2017 年发行的《PUBG Mobile》在发行当月分别获得了约 1000 万美元和约 300 万美元的收入。即使考虑到通货膨胀和市场的变化，Nikke 也以首月超 1 亿美元的收入表现，超过了腾讯其他两款游戏上线首月的成绩，这让我们对于它的未来营收表现更为期待。

身临其境的世界观，独具风格的美术, 探讨《Nikke》火爆的几大因素

《Nikke》是一款竖屏游戏，凭借单手即可控制游戏的优势，满足了想要利用碎片时间享受手游的用户，尤其是在拥挤的公共交通中的游戏需求。

游戏身临其境的世界观和出色的美术表现，使其在吸引二次元圈层用户方面发挥了重要作用。《Nikke》的开发商 Shift Up 公司 CEO 金亨泰，是以《创世纪》和《剑灵》而闻名的韩国首屈一指的美术指导。基于颇具代入感的 “末日世界观”，与极具吸引力的 “美少女枪战” 噱头，加上优秀的本地化与多种语言、配音适配，极大地助推了其在全球市场的成功。

由韩国开发商 Shift Up 开发、腾讯发行的《Nikke》在日本市场收入排名第一

根据 Sensor Tower 商店情报显示，从《Nikke》的首月全球收入分布来看，日本市场以近 5000 万美元的收入占 43.3%，是该游戏的第一大市场。韩国市场紧随其后，占 27.2%，美国市场占 15.2%（截至 2022 年 11 月 4 日至 12 月 3 日）。

值得注意的是，由韩国开发商 Shift Up 制作的《Nikke》目前在日本的销量高于韩国，同时也成功进入美国这个全球最大的手游市场。在日、韩、美三大游戏市场同步取得成功，无论对于游戏研发商，或是发行商腾讯来说，都是一个里程碑式的成就。

腾讯通过二次元品类开辟国际市场，进一步提升其海外营收占比

《Nikke》发布前后，发行商腾讯在全球移动应用市场的收入构成出现巨大变化。回顾《Nikke》发布前，腾讯的全球移动收入市场份额中，中国市场占比高达 89.4%，对腾讯的收入贡献无可匹敌。紧随其后的是美国 (2.5%)、日本 (1.4%) 和韩国 (0.5%) 市场（2022 年 10 月 4 日至 11 月 3 日）。

《Nikke》推出后，腾讯全球移动收入中国市场的占比为 76.9%，较之前下滑 12.5%。另一方面，日本、韩国和美国市场均有增长，分别为腾讯的全球移动收入贡献了 7.6%（增长 6.2%）、4.4%（增长 3.9%）和 4.4%（增长 1.9%）（2022 年 11 月 4 日到 12 月 3 日）。

这表明《Nikke》成为腾讯走进国际市场与收入多元化的重要推动力。根据 Sensor Tower 应用情报显示，《Nikke》已经成为 2022 年 11 月腾讯旗下海外收入最高的手游，是第二名《Call of Duty Mobile》海外收入的 2.1 倍。

腾讯一直试图通过手游出海，降低其对于中国市场的过度依赖。在去年 6 月，由腾讯负责发行的《白夜极光》正式上线，游戏很快就杀入了日韩游戏畅销榜头部，其后续稳定的流水进一步坚定了腾讯在二次元品类上深耕的决心。随后 Level Infinite 在二次元产品矩阵上陆续补强了多款重量级产品，包括《幻塔》、《Re: 从零开始的异世界生活 INFINITY》和《玛娜希斯回响》等。

此外，这些二次元手游在国际市场的成功，可能会进一步促进腾讯与国内外优秀手游开发商之间的更多合作，并以此进一步提升腾讯海外市场声量与营收占比。

《Nikke》已成为 2022 年最火爆的二次元新游

目前，《Nikke》正通过 YouTube、Facebook、Twitter 等多种社交渠道与全球用户积极交流。《Nikke》的惊艳开局也证明了腾讯游戏海外发行品牌 Level Infinite 的能力，在此前 Level Infinite 已成功将国内开发商完美世界研发的《幻塔》发行至海外，并在日本、美国等竞争最激烈的市场都获得商业成功。连续两款产品的成功实际象征着腾讯全球游戏战略取得了又一次里程碑式进展。此外，二次元手游如《原神》、《赛马娘》等产品在全球市场的持续火爆，也预示着《Nikke》的未来表现依然值得期待。《Nikke》已经成为继《原神》之后开局表现最好的二次元手游，也无疑是 2022 年最火爆的二次元新游，其在国际市场上的成功，也将引领新一轮二次元手游竞备浪潮。