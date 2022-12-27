近日，泰国第一大固网运营商 True 和中兴通讯在 Grand Fortune Hotel Bangkok 联合重磅发布了泰国首个 50G PON 样机。此次发布，推动固网宽带基础设施持续升级，将有力支撑 Thailand 4.0 的行业发展，帮助泰国人民享受数字经济的红利。

中兴通讯泰国代表处客户总监金大勇表示，目前泰国市场家庭宽带千兆业务已经普及，固网基础网络正处于从 GPON 向 10G PON 演进的时间窗。基于强大的网络带宽能力，True 也在泰国宽带服务上持续提效增速。同时引入创新产品和服务，满足不断变化的消费者需求。 基于业界领先的产品技术能力，中兴通讯将继续加强同 True 合作，提升泰国人民的家庭生活体验。

50G PON 作为下一代 PON 接入技术，支持更多场景的应用，除了为家庭提供超宽带接入以外，还可以支撑 5G、Cloud VR、远程医疗、工业智能制造等创新性业务对大带宽、低时延、低抖动及时钟同步的需求。这些特性，未来将进一步提升泰国人民社会生活各方面的体验。

本次发布会，现场测试了 50G PON 样机。针对 50G PON 样机的关键性能验证，本次测试中实测达到下行 43.90 Gbps、上行 21.30Gbps 的超宽传输速率，关键性能参数相较于 10G PON 有大幅提升，有能力支撑未来万兆接入场景的覆盖，满足行业数字化转型的网络传输需求。

作为 ITU-T、IEEE 等标准组织的重要成员，固网技术领域的行业领导者，中兴通讯一直致力于和合作伙伴一起推动宽带领域技术的发展，洞察接入网的技术发展方向和潜力空间。未来，中兴通讯将协助 True 为建设 Thailand 4.0 提供高价值的技术支撑和发展洞见。

作为泰国第一大固网宽带运营商，True 一直致力于研究新技术提升泰国民众的生活品质。True 将和中兴通讯一起继续 50G PON 在技术演进、家庭互联及行业应用方面的研究，未来持续通过技术创新提升泰国民众生活体验的同时，也将夯实泰国数字经济的基础设施底座。