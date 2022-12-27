12 月 27 日，在注册成立三周年之际，深圳惟德精准医疗科技有限公司（简称 “惟德精准”）宣布完成 1 亿人民币整 A 轮融资。本轮融资由专业医疗投资机构本草资本领投，繸子财富和复健资本跟投，汉能投资担任独家财务顾问。本轮融资将用于加快公司多管线经皮介入手术机器人的研发工作，并推动产品的市场建设。

惟德精准由多名曾任职于德国西门子、中国飞利浦、德国马普所、德国海德堡大学、瑞士伯尔尼大学等相关领域全球企业和高校的海归博士合作创立，团队拥有丰富的研发经验和产业资源。在成立不到三年的时间里，公司快速汇集了医学影像、人工智能、软硬件开发、先进装备制造等各领域人才，基于多年积累和快速迭代形成了以三维重建、手术规划、术中配准、手术导航与机械臂操控为核心的技术平台，落地开发了肺部、肾部经皮介入手术机器人。值得一提的是，惟德精准也是国内唯一同时掌握基于术中 CT 与基于术中超声双技术路径的手术机器人企业。

从全球手术机器人的产业格局来看，腔镜、骨科、神外、血管介入等赛道已有先驱企业崭露头角并取得较好市场反馈，甚至部分赛道已经形成了基本稳定的竞争格局。而在软组织介入领域，无论是肺部、肾部、肝部等部位，经皮介入术式的应用都极为广泛，但医生操作同样面临定位不精准、操作误差大、辐射风险高、术中并发症多等痛点，为手术机器人在这一领域切入、落地提供了巨大的发展机会。

围绕软组织经皮介入手术的临床痛点，如局部麻醉下病人自主呼吸导致的手术精准度低、术中影像无法实时全自动识别靶标部位等，惟德精准基于术前、术中和机械臂三大模块技术闭环，可提供完整的高精度、全自动软组织介入手术解决方案，协助临床医生在提升手术精准度、安全性、便捷性的同时，也能够显著提高手术效率和缩短学习曲线。目前，惟德精准软组织介入手术机器人的手术精度可近亚毫米级，处于行业第一梯队。

除现有管线外，惟德精准技术平台具有较强的可拓展性，除了可从肺部、肾部向其他多个部位的软组织经皮介入手术拓展外，还可从经皮穿刺活检、消融、粒子植入等向经自然腔道多术式布局。随着本轮融资顺利交割，惟德精准将在持续创造临床价值的基础上，进一步向全球领先的软组织介入手术机器人企业前进。

惟德精准创始人&CEO 谢卫国博士表示：“软组织（肺、肾、肝、甲状腺、乳腺）介入手术机器人经过二十余年的发展，在临床需求的迫切推动和国际同行的共同努力下，历经基础研究、应用原型、产品开发三个时期，目前已经到了产业化的 “临门一脚” 阶段。惟德精准基于创始团队在德国和瑞士长期的从业经验和扎实的技术积累，从软组织经皮介入术式切入，较好地解决了软组织器官术中形变和位移导致的病灶漂移、基于人工智能的软组织图像全自动实时处理、多模态数据术中多维度实时配准、智能人机协同等关键问题，通过技术闭环形成临床应用流程闭环，在产品的临床精度、安全便捷、实时高效方面具有一定优势。惟德精准核心技术自主独立，知识产权系统完整，研发体系科学成熟，未来将逐步布局软组织经自然腔道介入手术机器人管线，覆盖整个软组织介入手术领域。”

“本轮融资，感谢汉能团队深耕赛道的认知认同和及时高效的专业服务，也感谢本草资本、繸子财富和复健资本以专业的眼光、坚定的信心、丰富的产业资源对惟德精准的认可和赋能，很荣幸能一起同行。我们认为，手术机器人带来的医疗精准化、手术标准化、临床资源匀质化是不可逆的产业趋势，惟德精准期待与临床和同行共同推动包括软组织介入手术机器人在内的智能手术机器人产业发展，让患者获得更多的受益，给临床带来更强的增益，为社会增加更好的效益。”

本草资本投资总监耿向楠表示：“通过机器人实现手术的智能化、标准化，是未来医疗器械最重要发展的趋势之一。我们非常看好经皮介入手术机器人通过协助医生完成更高精度的穿刺、消融等操作，解决临床未满足需求，同时也相信和看好其促进优质医疗服务下沉、为社会带来更广泛的临床获益。惟德团队在手术机器人等多领域有着深厚的技术积累和深刻的临床洞见，结合其丰富的行业资源和高效的执行力。我们希望公司能利用好这些优势，同临床深度合作，打磨出符合医生需求、可以为全国患者服务的优秀产品。”

繸子财富医疗组投资总监倪新亮表示：“手术机器人作为一项新兴产业，尽管在国内起步较晚，但在技术和政策的双重驱动下，其国内市场正处于高速发展阶段。繸子财富一直专注于挖掘手术机器人在不同外科领域的应用，经皮介入领域拥有巨大的市场空间的同时，也面临着迫切解决的临床痛点问题。惟德精准谢博士携行业顶级专家团队，通过机器人以及人工智能的方式，解决了经皮穿刺等领域临床痛点问题，推动了临床端精准医疗的发展，造福了医患双方，具有一定社会价值。”

星未来基金管理合伙人汪曜表示：“惟德精准作为经皮穿刺机器人赛道的领先性技术公司，其高管团队具有成功在海外开发肝部肿瘤经皮穿刺机器人的经验，结合中国临床实践，研发出新一代的针对多临床适应症的人工智能辅助穿刺手术机器人技术平台。星未来创投基金有幸参与惟德精准的投资，并结合基金股东方雄厚医疗产业资源和达芬奇医疗机器人的运营经验，帮助惟德精准的产品尽早实现产业化，广泛应用于各类医院，惠及广大的中国病患。”

汉能投资医疗组联席负责人刘鹏程表示：“我们团队深耕医疗手术机器人赛道，认为手术机器人是典型的 “长坡厚雪” 赛道，惟德精准核心团队拥有深厚的技术积累与广泛的临床资源，开发的系列软组织介入手术机器人围绕临床实践的核心痛点不断迭代，产品精准性、实时性、便捷性都遥遥领先，价值明确并具备稀缺性。同时，惟德精准技术可应用于多种适应症的多种术式，发展潜力大，具备长期竞争力。”