印度金融科技初创公司 Eduvanz 已于近日宣布，获得了一笔 1260 万美元规模的B 轮增投。

据了解，本次融资为 Eduvanz 今年的首笔股权融资，由 Rethink Education Ventures 领投，并得到了 Juvo Ventures、红杉资本、Unitus Ventures 等机构的参投。加上这笔融资后，Eduvanz 所获得的融资总额达到了近 3700 万美元。

Eduvanz 的 B 轮融资发生在去年 8 月份。当时，该公司曾在红杉印度和 Juvo Ventures 等机构的参与下获得了 1350 万美元的资金。当时，Eduvanz 的估值为 7000 万美元。

Eduvanz 成立于 2016 年，是一家面向在线教育群体提供教育贷款的贷款平台，平台拥有当地颁发的 NBFC 牌照。据介绍，Eduvanz 主要关注 K-12、技能发展、专业课程等领域中的在线教育群体，用户可以在先完成学业的情况下再向 Eduvanz 支付零利率的分期付款。

据 Eduvanz 透露，在 22 年财年内，平台共发放了 33.7 亿卢比（约合 406 万美元）的贷款。而根据 Eduvanz 于今年 4 月份时发布的数据，平台已同 1000 多家教育机构展开了合作，并累计向当地学生群体发放了超 10 万笔贷款。

值得一提的是，今年以来，尽管印度教育科技领域在融资寒冬中遭遇了显著的打击（指裁员潮），但围绕教育领域的在线借贷公司却活跃了许多。除本次的 Eduvanz 之外，今年以来，包括 Kuhoo（2000 万美元，种子轮）、Propelld（3500 万美元，B 轮）、Financepeer（3800 万美元，B 轮）、GrayQuest（375 万美元，A 轮）等在内的相关企业均获得了规模不低的融资。