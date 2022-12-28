动察：在中大型电动SUV领域，智己的LS7和蔚来的EC7将捉对厮杀

谁都知道，在中大型 SUV 领域，是电动车的重要品牌卡位点。这个级别的产品，不但能够承载产品的功力，同时也有足够的带动力，做的好，可以上下拉动不同层级的产品线。而在年终，岁末这个时期，也是电动车企卡位明年春季的重要时间段，必须要有产品出来打市场，当然，同品类的竞争在所难免。

相对于蔚来来说，智己相对来说是市场新人。而这次，这两家公司的产品，对碰在了一起。产品力来说，都有一定的特色，对于市场上其他要进入这个品类的对手来说也带来了压力。

先来看下做为造车新势力的老玩家蔚来推出的 EC7。EC7 推出 3 款配置，整车购买方案的售价区间为 48.8-57.8 万元。电池租用版起售价 41.8 万元，将于明年 5 月交付。作为蔚来第二代技术平台 NT2 打造的轿跑 SUV，蔚来 eC7 配备 75kWh、100kWh 与 150kWh 三种电池包，CLTC 综合续航里程分别为 490 公里、635 公里与 940 公里。

当然，在外观上，它有着同品类当中比较独特的类似轿跑风格。首次采用主动升降尾翼，既塑造了 EC7 视觉上的运动感，也提升了整车的空气动力性能，尾翼提供减阻、极速两个档位，分别提供减阻和提升下压力的功能。⼿动模式下，⽤⼾可通过中控屏控制尾翼档位，分为关闭、减阻、操控、⾃动四种。EC7 风阻系数低至 0.230Cd，是 “全球风阻系数最低的 SUV”。尺寸方面，车长 4968mm，轴距 2960mm。最小离地间隙 162mm（标配空气悬架，底盘高度最大可提升 40mm），接近角 17°，离去角 20°。EC7 全系标配空气悬架、CDC 动态阻尼控制系统及蔚来自研智能底盘域控制器 ICC，支持 FOTA 升级，让后续迭代更灵活。

在智能上，EC7 标配蔚来 Banyan 智能系统，搭载 Aquila 蔚来超感系统，拥有包括激光雷达在内的 33 个高性能传感器。EC7 全系标配业界领先的 22 项安全与驾驶辅助功能；蔚来自动驾驶 NAD 将在完成验证后逐步开通，覆盖高速、城区、泊车和换电等场景。Adam 蔚来超算平台全系标配四颗 NVIDIA Drive Orin X 芯片，拥有 48 个 CPU 内核，256 个矩阵运算单元，8096 个浮点运算单元，共计 680 亿个晶体管，总算力高达 1016 TOPS，ISP 每秒可处理 64 亿像素，还拥有每秒 32GB 的超高带宽数据网络以及独立完整的冗余备份芯片。

内饰方面，也配置了足够多的科技。EC7 标配 PanoCinema 全景数字座舱，可选 N-Box 增强娱乐主机，拥有强大的算力和视频编解码能力，支持同时连接 4 副 NIO Air AR Glasses 设备，相当于拥有 4 块等效 6 米最大 201 英寸巨幕，每个人都拥有自己专属的娱乐大屏。23 个扬声器单元组成 7.1.4 声道布局，带来更饱满的 3D 沉浸式杜比全景声体验，与环绕式光瀑氛围灯组成声光联动，让用户感受 360 度身临其境的震撼氛围。

新车还配备了全新⼀体化运动舒适座椅与全新升级的⼥王副驾， 包括提供主驾座椅 6 处 16 向调节、副驾座椅 7 处 18 向调节、后排左侧座椅 4 处 10 向调节、后排右侧座椅 3 处 8 向调节。

再来看下智己的 LS7。目前，智己 LS7 提供三种动力组合，预售价格区间 35 万元—50 万元，并同期公布了极具吸引力的专属升级预订权益。这个价位段起步价比 EC7 少，高配的价格也是差不多。当然做为后来者，价格也不能太高，否则冲击市场的压力比较大。

从产品上来说。智己 LS7 的设计出发点即如何用现代的技术重新打造一台现代人需要的 SUV。而智己 LS7 给出的答案是「视野」，不仅是车内的视野，更是车和驾驶者的格局。外观上看，LS7 也属于俯冲式的 SUV 设计，看起来运动感十足。车身尺寸方面，新车长宽高分别是 5049/2002/1731mm，轴距 3060mm。此外，新车还配备了穹顶式玻璃，视野非常广大。

智己 LS7 针对性提升了整车刚度，采用潜艇级钢材打造座舱架构，让车辆涉水、顶压、抗翻滚性得到了阶越式的加强。LS7 的底盘拥有德国大陆的空气弹簧、德国倍适登的 DampTronic 电磁动态阻尼调节系统、德国博世的电子转向系统、意大利布雷博的制动系统等配置。同时，LS7 又经过 WAE 威廉姆斯大师级调校。此外，智己 LS7 还具有同级唯一的 “四轮转向+混合胎宽”。

LS7 采用了异形方向盘，科技感拉满。这块三联屏可升降，搭配半幅式方向盘，官方称其为 YAT 巡航型半幅方向盘，而且是国内首个正式量产的，可以让驾驶座视野充分打开。其舱内右侧搭载了一条 SUV 中最长的电动滑轨，副驾驶座椅是创新的 “智控全平折叠副驾座椅”，后排右侧则是真正的 “零重力浮感座椅”。

智己 LS7 准备了双激光雷达+Orin 芯片的自动驾驶方案，包括提供 15 个高清摄像头、5 个毫米波雷达，以及 12 个超声波雷达的视觉融合解决方案，务求实现高速高架领航辅助 NOA、高精度自动泊车等功能。系统方面，内嵌经过大幅升级的 IM OS 智能交互系统，包括 360°全景影像、车辆设置、Carlog 车载摄像系统、多媒体、空调等调节均可以通过触控实现。

动力方面，新车将提供后驱版以及四驱版车型，其中后驱版车型搭载永磁同步后电机，最大功率 250kW。四驱版车型前电机最大功率 175kW、后电机最大功率 250kW。储能方面，新车将配备上汽时代的三元锂离子电池。

总之，这两款车将在市场上展开正面的对话，由于价格的一些重合，难免会被选购者拿来对比。而他们的对手或许不是对方，而是燃油车的高端豪华 SUV 车型。我们会通过接下去的市场表现，来验证他们的成色。