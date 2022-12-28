近日，国内空气悬架解决方案公司上海时驾科技有限公司（简称 “时驾科技”）宣布完成数千万 Pre-A 轮融资，本轮融资由常春藤资本领投，复朴投资跟投，光智资本担任长期独家财务顾问。本轮融资资金主要用于中国首个线控悬架 One-Box 产品的量产。

时驾科技成立于 2021 年，主要致力于研发、生产和销售空气悬架系统核心零部件、软硬件及系统解决方案。

作为国内最早布局空气悬架产业的公司之一，时驾科技从软件产品切入，提供软硬一体 One- Box 产品，确定了产品三步走的战略。第一代产品为空气弹簧控制器和减震器控制器的二合一产品；第二代产品为集成式八合一悬架 One-Box 产品；第三代产品则为面向未来的全主动悬架。

时驾科技已经完成了应用于空气弹簧、多腔弹簧、半主动减振器、磁流变减振器的一代控制产品，二代集成式 One-Box 产品开发，搭建了先进的 50 万产能生产线，并已经获得国内知名主机厂的量产订单，公司正积极与多家一线车企和悬架供应商开展交流与合作。同时积极布局面向全无人驾驶的第三代悬架产品研发。

公司第一代智能悬架控制器产品，核心控制技术打破国外对智能悬架市场的技术垄断，高性价比的平台化产品适配行业各类传感器及执行器，目前已获得国内知名主机厂的量产订单，2023 年产品正式交付。

公司在国内首创的集成式八合一（即空压泵、电磁阀、控制器等产品）悬架 One-Box 产品，能为主机厂客户带来千元级别降本，更佳的用户体验，适配新一代的区位域电子电气架构，提前实现软硬分离，目前产品已经完成研发，并获得国内头部主机厂的联合研发订单，已经进入产品实车耐久验证阶段，第二条 50 万产能先进自动化产线在建中 。

常春藤资本董事薛玉梁表示：“空气悬架是汽车零部件增量渗透率提升的重要组成内容，2023 年将是国产空气悬架的起配元年。时驾作为空悬领域的头部团队，在行业里已初露峥嵘。我们希望长期陪伴时驾，和乌总带领的创始团队共同成长，获得更多主机厂和 Tier1 等合作伙伴的认可，巩固行业优势地位，成为中国汽车工业又一标杆企业。”

复朴投资投资总监杨创乔表示：“中国汽车行业正面临百年未有之变局，自主品牌突破高端定位的趋势不可逆转。空气悬架对于提升电动汽车驾驶品质和乘坐舒适性有不可替代的作用，是一个长坡厚雪的赛道。时驾科技团队具备深厚扎实的产品技术基础，全新产品在引领空气悬架的创新方向。复朴投资很荣幸可以参与时驾科技本轮融资，陪伴公司踏上创新征程的新台阶。

时驾科技创始人乌伟民表示：“智能汽车将成为人们在家、办公室之外的第三空间，车辆舒适性这个用户体验点会越来越 ‘痛’。我们预测，智能悬架的渗透率会逐步提升，在终局会成为智能汽车的标配。在过去 20 年的悬架发展史上，德国供应商几乎垄断了全球高端悬架市场，但中国电动汽车的快速发展，加之中国市场先天的规模优势，给了中国本土供应商一个难得的国产替代、追赶国际供应商的历史性机遇。在未来两年，时驾会量产交付中国第一个悬架的 One-Box 产品，与德国大陆电子的同类产品相比具有充分的竞争力；在更远的未来，时驾想成为一家世界级的悬架供应商，帮助世界各地更多的乘客提升驾乘体验。”

作为时驾科技的长期独家财务顾问，光智资本合伙人王尔德表示：“汽车智能化的革命刚刚开始，主机厂与 Tier X 的关系正在被重构，光智资本长期关注由此带来的增量供应商的投资机会。线控底盘赛道尚处于早期，制动、转向和悬架都有很大的国产创新空间。时驾科技是国内领先的悬架控制创新公司，核心团队经验丰富，思路清晰，踏实能干，在短短一年内的时间内即迅速拿到了多家主机厂的定点和联合研发合同，充分体现了团队的战斗力和竞争力。我们非常看好公司的未来前景，愿意陪同公司一起成长。”