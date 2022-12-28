海尔智家联合微软中国等行业单位和企业共同编制并发布国内首部智慧家庭领域《家庭大脑白皮书》（以下简称《白皮书》）。面对智慧家庭行业的加速发展，以及生态建设持续升温，《白皮书》结合了参编单位各领域优势，重新梳理了智慧家庭行业发展脉络，洞察不断迭代的行业及用户新需求，总结出了新一代智慧家庭样貌，并首次提出家庭大脑技术架构，以及互联场景能力构建路径建议，进而科学有效地指引未来智慧家庭能力建设。《白皮书》也号召更多的厂商、开发者、创业者参与进来，共同构建智能家居全场景开发生态。

微软大中华区副总裁、解决方案事业部总经理马悦表示：“智能家居产业发展不断升级，正以更加超前、立体的交互模式，主动带来更懂用户的生活体验。很荣幸与海尔智家共同参与到《白皮书》的编制，希望微软的技术、平台、经验，能够广泛服务于中国智能家居产业数字化转型，让更多家庭享受到健康、安全、舒适、便捷、低碳的生活环境。”

海尔智家副总裁、全屋智慧总经理邓邱伟表示：“本次《白皮书》的编制，旨在通过携手智慧家庭领域上下游优秀企业，共同发起对未来家庭大脑的定义，探索规划技术架构的发展路径和全场景能力构建，让从业者能够清晰地掌握行业发展趋势，明确企业定位，实现生态共创共赢，并吸引更多企业加入，推动行业快速、健康、有序发展。”

六大能力 构建家庭大脑总体架构

如今，中国智慧家庭行业正迎来新一轮发展周期，但仍存在技术标准不统一、信息安全威胁、市场碎片化等一系列问题。基于此，《白皮书》提出包括智能连接、智能感知、智能决策、智能交互、智慧生态、数据安全在内的家庭大脑总体框架，为生态上下游企业提供技术指导。

智能连接是实现家庭大脑的基础，《白皮书》建议构建异构连接家庭网络、构建海量连接、网络自修复机制、自配网与网络同步机制、云边端协同机制等，以实现协同智能；作为智能决策的前提，智能感知通过软硬件结合，打通交互数据，建立全屋感知数据模型，形成理解用户的智慧家庭感知能力，为场景集成提供支持；智能交互是物理世界和数字世界的连接点，通过智慧算法在家庭大脑中汇聚、重组，实现人与物、物与物交互，为用户提供持续交互服务。

针对智能家居领域中用户意图难理解、智能化服务水平低的行业难题，行业专家提出面向智慧家庭的 SCoDEL 理论，即模拟大脑感知（Sensing）、认知（Cognition）、决策（Decision)、执行（Execution）与反馈自学习（Learning）过程，重点突破了面向生活全域的知识表示、知识认知与推理、智能决策等关键技术，构建了具有知识覆盖范围广、个性化程度高、可解释强的智能决策系统。数据安全关乎每一个家庭，《白皮书》提出家庭大脑需制定完善的安全组织以及内外安全合规制度策略，包括设备安全、通信安全、边界安全、业务安全、数据安全、应用安全、边缘安全等多个维度，进行全面的防护和管控。

四大场景 解锁更多智慧生活

随着智慧家庭行业的快速发展，用户要的不再是简单的远程控制，也不再是一成不变的固定场景，而是期待随时提供给自己需要的服务——《白皮书》中阐述了用户对 “家” 的期待以外，更是延伸至智慧出行、智慧社区、绿色城市等多个场景。

全屋智能场景下，家庭大脑越来越懂用户需求，能够自主感知用户环境要素并主动控制场景内设备来服务用户，比如在卧室，家庭大脑主动检测空气状况，将室内温度、湿度、光线调节至最舒适状态；用户出行也将更加舒适便捷，可实现 “家中控车，车中控家”，例如根据用户偏好选择等，自动为用户规划就餐方案，并优化回家路线，引导用户在回家路上一次购买所缺食材；智慧社区场景下，家庭大脑打通家生活与社区多维度服务，比如与社区医疗系统云端信息互通，用户可以居家进行云看诊，享受药物配送和上门服务；节能减排人人有责，绿色城市建设更是需要每一个家庭的参与。家庭大脑可自动监管无人使用的浪费行为，并根据用户实际使用需求，智能调节家电功耗模式，提高生活能源的使用效率，切实落实 “双碳” 目标。

事实上，《白皮书》中提及的诸多技术实践与应用场景，已经借由微软与海尔智家之间合作逐步实现：作为全球领先的云服务和计算机技术提供商，微软凭借自身在云计算、智能技术、IoT 技术等领域耕耘数十年的积累，正在帮助海尔智家旗下三翼鸟全屋智慧，在 “光、水、空气、厨房” 等多个场景实现更加主动、智慧、深度的交互。

此次《白皮书》的发布，除了为企业提供基础架构指导和方向引领，也将进一步帮助智慧家庭领域生态上下游企业审时度势，抓住产业未来发展脉络——针对产品未来发展趋势，企业应更多关注元宇宙对交互体验的价值，并建议在技术层面上，围绕实际业务战略构建家庭大脑技术底座，关注每个业务阶段对技术的核心依赖。最后，《白皮书》也将推动产业不断加强标准建设，引导智慧家庭协议互联互通，让家庭大脑融入家的每一个生活空间。