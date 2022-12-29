小熊猫生物于近日发布全新的蛋白质工程云端实验服务，这项服务也将成为其正在建立的「生物编程技术平台」中的重要部分，推动生物科技行业技术发展。蛋白质工程云服务，整合了蛋白质结构预测与设计、超高通量实验测试、自动化机器学习、专有的蛋白表达系统和蛋白生产纯化工艺等多种能力，可以让蛋白质产品的开发者，足不出户，进行新型蛋白质开发、性能优化到规模化生产的全流程。

小熊猫生物推出 “端到端” 的蛋白质工程云服务。针对用户的终端需求，蛋白质结构预测、机器学习指导的序列设计、生产菌株开发、规模化量产等多个技术模块可以实现全局最优化，为蛋白产品从概念到市场验证提供一条快车道。

具体服务模块包括：

AI 辅助蛋白质发现和设计：

利用实验数据标记和深度学习算法构建的蛋白功能数据库，发现新蛋白和潜在的功能蛋白

使用 Ailurus Fold，利用深度学习算法对目标蛋白的结构、功能和稳定性进行高通量预测以及序列优化

基于超高通量测试和海量元件，进行数据驱动型研发：

20,000+种工程底盘、1000+亿种 Ailurus vec®️表达载体，超高通量随机筛选，刻画蛋白质表达特性

使用 1200+种连接 linker，连接 19000+种蛋白质结构域，组装海量融合蛋白，深入挖掘新功能

超高通量实验数据，搭配自动化机器学习和预训练模型，快速定制 “序列-功能” 优化算法

大规模蛋白质生产制备：

使用小熊猫人工菌种底盘，包涵体、二硫键等问题的解决「插件」即插即用

数据驱动的放大生产工艺，灵活支持从 1 mL 到 100 L 的生产规模

采用 PandaPure®️纯化工艺，一步到位生产无标签蛋白

小熊猫生物将为医药、消费品、环境、人工智能等多个领域的合作伙伴提供蛋白质工程云服务，支持全新产品和业务管线的研发，让消费品市场用上安全易得的甜味剂，让抗生素能以每年一代的速度更新，让重组蛋白质药物能快速跨过临床前研究，让新的可降解材料能够拥有多样的颜色和性能。小熊猫生物将在项目的第一阶段，为用户提供详尽的科学研究报告或产研报告；并在第二阶段，为经济上可行的蛋白质产品提供相应的生产产能。