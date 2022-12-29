新加坡食品科技初创公司近日宣布，已经获得了一笔 300 万美元的过桥融资。

据了解，本次融资得到了超额认购，由 President Foods、Pine Venture Partners、Selera Kapital、Thai Union、SEEDS Capital 等机构提供。根据声明，Alchemy Foodtech 表示将会把资金用于公司在国内外市场的进一步发展。

Alchemy Foodtech 成立于 2015 年，主要通过其名为 Alchemy Fibre 的专利技术帮助降低精制碳水食物中的升糖指数，并同时增加这些食物中的纤维含量。目前，Alchemy Foodtech 已在其官网的商店（和一些电商平台）中提供了多种基于 Alchemy Fibre 技术的减糖食物原料，而该公司也同时在与多家跨国公司合作开发包括面条、面包、饼干、冰淇淋、酸奶、饮料等多种食物产品。

据介绍，除新加坡本地的线上和线下渠道之外，其主打原料产品 Alchemy Fiber For Rice（爱康米饭用纤维）也已出口到了菲律宾和美国。

针对未来发展，Alchemy Foodtech 透露，接下来，公司也将寻求在中国市场发展，并将会在中国设立相关的办事处。此外，Alchemy Foodtech 也表示，未来，公司也会通过分销商和 B2B 合作伙伴把业务继续扩展至泰国、印尼、韩国以及美国。