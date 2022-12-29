全固态电池和硫化物电解质技术开发商 Solid Power 深化了与宝马集团的合作关系。根据扩大的联合开发协议，Solid Power 已向宝马集团授予 Solid Power 的全固态电池设计和制造专有技术的研发许可。

扩大的关系为两家公司带来了重大利益，包括在 Solid Power 和宝马集团开展互补的电池开发和制造活动，以进一步提升 Solid Power 的技术能力。宝马集团打算在其位于德国的工厂复制 Solid Power 的试验生产线，并生产基于 Solid Power 专有技术的原型电池。在安装宝马集团的原型生产线之前，宝马集团的人员将在 Solid Power 的工厂携手合作，优化电池制造工艺。

Solid Power 首席运营官 Derek Johnson 博士说：“我们对与 BMW 的关系发展感到无比兴奋，这家公司在过去七年中对 Solid Power 的技术表现出了坚定的承诺。 ” “我们相信这种扩大的合作伙伴关系和加强的合作是对 Solid Power 技术开发的额外信任投票。”

“宝马仍然致力于追求全固态电池，我们认为这项技术在未来具有巨大潜力，” 宝马股份公司开发管理委员会成员弗兰克韦伯说。“我们期待与 Solid Power 更紧密地合作，并增加在我们自己的试验设施中生产基于 Solid Power 设计的固态电池的能力。我们希望该协议能够加速我们固态原型生产线的安装，并实现我们公司将这一有前途的电池技术商业化的共同目标。”

宝马集团已同意在 2024 年 6 月之前向 Solid Power 支付 2000 万美元，前提是要达到某些里程碑。扩大后的联合开发协议包括共享专有的全固态电极和电池制造技术，但不包括与 Solid Power 的电解质材料相关的知识产权许可，这仍然是其核心业务。一旦宝马集团安装了原型生产线，Solid Power 预计将向宝马集团供应其电解质材料，用于原型电池生产。

“扩大我们与宝马的关系进一步证明，两家公司都相信 Solid Power 的技术开发正走在正确的轨道上，”Solid Power 临时首席执行官、总裁兼董事长 David Jansen 说。“我对我们的团队在实现公司目标方面继续取得的进展感到鼓舞。在过去的几个月里，我们开始向我们的合作伙伴（包括宝马）提供 20 Ah 电池进行初步测试，并开始生产我们最初的 EV 电池。我们期待着让我们的电解液生产设施上线，并开始正式的汽车认证流程。”