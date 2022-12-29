近日，中国移动通信集团研究院、中国移动通信集团广东有限公司（以下简称 “中国移动”）携手中兴通讯在珠海完成国内首个集中式算力路由方案现网试点，充分验证了集中式算力路由方案的算力感知、网络感知、算力路由、可视化资源地图、多策略调度机制、可编程算网策略六大关键技术的可行性，以及通过以上技术实现的用户服务体验提升和资源利用率提升。算力路由技术是 IP 网络面向算力网络创新的关键前沿技术，此次现网试点的成功，有利于加快算网融合技术的探索，推进算网一体原创技术创新和应用。

当前，以钢铁、电力产量衡量一个国家、地区发展水平的时代正在远去，新一轮科技革命和产业变革深入发展，人类社会加速步入信息文明时代，信息和能量作为驱动人类文明进步的两条主线，正由相对独立发展向彼此融合创新演变，为数字经济的蓬勃发展提供了强劲的引擎。数据、算法、算力成为数字经济时代的新经济要素。基于算网融合的新型信息基础设施向全社会提供互联网共性服务，有利于加快业务创新、降低业务部署成本、提升资源利用率，促进整个社会的数字经济发展。当前网络架构云、边、端、网生态体系相对独立，计算、存储等云资源的调度和网络资源的调度处于互相隔离的状态，多维算网资源规划在时间、空间上不匹配，导致最终无法实现资源高效利用。

为解决上述问题，中国移动联合中兴通讯积极开展算力网络方面的研究。双方在算力路由机制下，在随流路由转发流程中实现了以服务标识为索引的算网资源调度，大幅改善和提升了业务响应时间和业务转发效率。同时，基于资源动态感知的多策略多因子机制使能算网资源的精准协同，提升了资源综合利用率和业务承载量。在此次试点中，双方通过软件升级将现网设备改造为算力路由网关，基于两套独立的现网 MEC 资源池部署容器化服务，叠加 AI 推理类端到端业务流程，全面验证了集中式算力路由方案的关键技术点，试点结果符合预期目标：广域网服务响应时延获得数量级的压缩改善，算网感知支撑下的算网资源利用率、利用率均衡度以及业务承载量显著提升。

此次试点标志着中国移动和中兴通讯合作的算力路由方案取得重要阶段性成果，将双方在该领域的联合创新推向新高度，为算力网络前沿技术逐步成熟推广打下坚实基础。未来，中兴通讯将在算力网络领域持续推出 “服务感知”、“确定性服务”、“层次化算力路由” 等方案，不断投入算网创新技术研究，助力中国移动打造 “连接＋算力＋能力” 的新型信息服务体系，共筑数字产业化新生态。