银联国际日前宣布，与沙特最大收单机构之一阿拉伯国家银行签署合作协议。根据约定，后者将开通旗下线上线下全部商户及 ATM 支持银联卡。随着沙特金融机构陆续受理银联卡，预计当地银联卡受理覆盖率将提升至 70%。

日前，中方宣布开放沙特为中国公民组团出境旅游目的地国。作为游客青睐的跨境支付工具，银联卡在当地的受理范围和使用场景日益优化。银联国际已与 6 家沙特主流机构达成合作，累计开通当地数十万家商户支持银联卡。同时，结合游客需求，重点优化餐饮购物、酒店机场等场景用卡环境、开通支持在线支付沙特电子签证办理费用，并携手沙特旅游局，共同宣传旅游资讯，推出优惠活动，优化到访游客消费体验。

凭借阿拉伯国家银行的优势市场地位，此次合作将进一步完善沙特银联卡受理环境。当地将新增超过 3 万家商户及大批 ATM 支持银联卡，其中包括中东最大综合零售集团之一 LandMark 旗下所有酒店、餐饮和零售品牌，以及沙特本地头部电器连锁商店 Jarir Bookstore、物流公司 Aramex 等。

目前，181 个国家和地区已支持银联卡，其中包括卡塔尔、阿联酋等 11 个中东国家。今年来，中东地区新增 40 万家受理商户，阿联酋、卡塔尔接近受理全覆盖，土耳其、约旦受理覆盖率超 90%、巴林提升至 70%。