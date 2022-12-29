全球首座综合性碳中和合成燃料工厂 Haru Oni 近日正式投产。该工厂位于智利南部蓬塔阿雷纳斯市附近，通过利用风能、水及二氧化碳合成为电制甲醇，再将其转化为碳中和的电力合成燃料（eFuel）。西门子能源设计并携手保时捷以及多方合作伙伴共同完成了该工厂的系统集成方案。电力合成燃料的正式投产标志着交通运输业去碳化进程迈出了关键一步，这对于难以或无法实现电气化的航运和航空业或仍在使用内燃机的传统汽车业而言，意义更加重大。

西门子能源股份公司执行委员会成员 Anne Laure de Chammard 表示：“Haru Oni 项目表明电力合成燃料可以实现大规模量产并具有价格竞争力，这为重度依赖化石燃料的行业使用绿色能源奠定了基础。这是交通运输业实现气候目标的关键因素。同时，通过这一项目积累的经验也将有助于我们针对其他领域的应用开展研发。”

Haru Oni 试点工厂位于智利南部巴塔哥尼亚地区的麦哲伦省，计划于 2023 年 3 月竣工，项目施工周期仅不到两年时间。西门子能源作为联合开发商和系统集成商在这一灯塔项目的设计过程中发挥了重要作用。作为燃料合成工艺重要基础的氢由西门子能源提供的电解槽进行制取，西门子歌美飒则负责提供风力发电机组。该项目的最大挑战在于将此前电力合成燃料生产过程中各自独立的环节整合起来，形成完整的生产流程，并首次实现高效顺畅的协同调度，从而为电力合成燃料的产能提升奠定了基础。预计到 2023 年，工厂年产能将达到约 13 万升。在试点完成后，工厂将分两个阶段持续扩大产能：在 2025 年前后，年产能计划扩大至 5500 万升左右，两年后再继续扩大至 5.5 亿升左右。

Haru Oni 项目充分利用了巴塔哥尼亚地区可再生能源的巨大潜力，推动了氢能经济，进而促进欧洲乃至全球的能源转型。这一地区风力充沛，年均可提供多达 6000 小时的满负荷绿电发电时间，相当于欧洲的三倍。风能将通过电能多元化转换（power-to-X）以液态的形式进行储存，因为液态储能可以更便捷地从可再生能源丰富的地区运送到能源匮乏地区。Haru Oni 项目具有开创性意义，为世界各地提供了参考。该项目得到德国联邦经济和气候保护部的支持：2020 年，Haru Oni 成为首个获得德国国家氢能战略资助的氢能项目。

该项目是首个申请由 TÜV 南德意志集团、德国能源署（DENA）和西门子能源共同设立的清洁能源认证的解决方案。该认证采取数字证书防伪标识技术，追踪并验证产品 “绿色” 流程并提供认证。一项产品要获得认证证书，就需要记录其在整个生产链中的碳足迹，对于电力合成燃料来说，即风力发电到车辆加油的完整过程绿色认证体系。Haru Oni 工厂生产的电力合成燃料经认证符合欧盟对可持续燃料制定的标准。