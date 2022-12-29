根据 TrendForce 集邦咨询发布的最新报告，富士康（Foxconn）郑州厂自 10 月起至今持续受疫情影响，稼动率仍难突破七成，而 10 月底正值苹果（Apple）新机销售的冲刺期，其中 Pro 系列因受市场青睐而持续调升生产比重，使得作为 Apple Pro 系列主力组装厂的富士康备感压力，即便有富士康深圳厂支持生产，但仍缓不济急，故 TrendForce 集邦咨询下调 2022 年 iPhone 14 系列出货量至 7810 万部。

富士康独供地位不再，立讯确定将加入 iPhone 15 Pro Max 生产行列

富士康长年稳站 Pro 系列的独家组装，但苹果基于风险控管，原本即有意找寻其他业者加入生产组装行列，并且在 iPhone 14 Pro 系列上试行，富士康由于疫情影响稼动率，这也让立讯精密（Luxshare）成为 iPhone 15 Pro Max 组装供应链行列之一，目前其 iPhone 代工厂仍坐落中国，越南厂则是以苹果周边为主，目前尚无 iPhone 产线规划。

供应链加速转往印度、越南生产

另一方面，苹果基于国际形势的担忧，也将扩大海外生产据点，除了既有的印度产能在明年将翻倍成长外，2023 年中开始越南工厂也计划加入生产。未来几年苹果在印度、越南生产制造的比重，预估将爬升至总产能的 30~35%。

防疫松绑后大缺工，明年第一季苹果 iPhone 全系列出货量年减逾 20%

TrendForce 集邦咨询进一步表示，受防疫政策调整，加上邻近农历年等因素，中国的供应链在 12 月中即有缺工现象，且有扩大趋势。苹果面临组装产业链缺工，以及全球经济疲软冲击销售表现夹击，预估 2023 年第一季苹果 iPhone 全系列出货量将再调降至 4,700 万支，对比去年同期衰退 22%。