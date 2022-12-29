近日，深圳为方能源科技有限公司（简称 “为方能源”）宣布完成数千万元人民币 A++轮融资。本次融资由金鼎资本独家投资。

本轮募集资金将主要用于钠离子电池电芯产线和材料产线的后续运营、增加研发投入、引进人才以及市场拓展。本次融资完成后，公司将加快推进公司电芯中试产线、正极材料中试产线的生产，并加速钠离子池产品在各类储能、通讯基站、二轮/三轮车、电动工具等市场的应用。

为方能源是一家专注于钠离子电池研发、生产、销售的科技企业。公司是国内最早进行钠离子电池研发的科研团队之一，拥有钠电材料研发团队和电芯工艺研发团队。公司同时具备水系钠离子电池和有机系钠离子电池双体系技术路线，并获得多项相关发明专利。其钠离子电池主要技术参数达到国内领先水平。目前公司在深圳光明区已经建成了 100MWh/年的钠离子电芯中试产线；同时，公司在贵州铜仁建成了 500 吨级的正极材料产线。

为方能源研发的钠离子电池具有成本低、能量密度高、安全性能好、循环次数多、环保无污染等优势。尤其是公司研发的水系钠离子电池产品，其能量密度达 100Wh/kg, 循环次数达到 8000 次，-30℃温度下容量保持率达 70% 以上，材料成本比锂电池降低 40% 以上。目前公司已经完成钠电材料中试产线、电芯中试线已经搭建完毕，正在出电芯产品。下一步将尽快推进钠电产品在下游应用场景的示范应用。公司也对下一阶段产能做了规划，计划 2023 年完成 1GWh 产线和万吨级正极材料产线建设。

金鼎资本项目负责人表示：“2023 年将会是钠离子电池的元年，钠电池作为锂电池市场的重要补充，其市场意义重大。目前钠离子电池的发展趋势已经确立，产业链也会迅速成熟起来。未来为方能源的钠离子电池将以其优秀的性价比和卓越的性能，在储能、通讯基站、二轮/三轮车、电动工具等市场实现大量的应用，公司潜在市场超千亿，前景极其广阔，想象力巨大。”