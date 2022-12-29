近日，最高人民法院司法链平台上线基于区块链的 “电子送达文书核验” 服务。自 12 月 29 日起，凡当事人接收的由最高人民法院通过统一送达平台送达的电子文书，均支持通过互联网端的司法链平台对电子送达文书的真伪进行核验。

记者登录司法链官网体验，选择司法链数据核验功能中的 “电子送达文书核验” 并上传文件。对于验证通过的电子文书，页面将提示 “核验通过”；对于验证不通过的电子文书，将提示 “该电子送达文书尚未在司法区块链存证” 或 “该电子送达文书与链上存证数据比对结果不一致”，无法通过核验。

据了解，该服务下一步将在全国范围内推广，最终实现各级人民法院电子送达文书的 100%“链上核验”。

近年来，随着互联网对人们生活方式的改变，司法电子化的趋势日益明显，全国法院纷纷探索电子送达判决书、裁定书、调解书等诉讼文书，但由于电子送达文书的电子形态特性，存在文书 “易篡改”、“核验难” 等问题。

区块链技术为这一服务提供了全新的技术解法。法院通过电子送达系统发出送达文书时，文书原件生成的特征指纹将第一时间在司法链平台上链存证，当事人或社会第三方收到文书后，可以在司法链互联网端在线核验。核验通过后，司法链平台会返回存证编号、存证时间与验证结果等核验信息，以此来保障电子送达文书的真实性，有效解决当事人或社会第三方机构对电子送达文书的信任问题。

2022 年 5 月，最高人民法院发布了《最高人民法院关于加强区块链司法应用的意见》，提出以司法链平台为依托，实现对电子送达文书的存证与核验能力，进一步保障司法文书的权威性。

最高人民法院在电子送达文书 “链上核验” 场景中，突破了海量异构数据跨网验证技术，实现当事人和第三方机构在互联网端对电子送达文书进行跨网系验证；突破了高并发电子数据验证技术，支持数据批量验证，提高业务响应效率。

人民法院是区块链司法应用的执牛耳者。自 2019 年建立司法链平台以来，已经对接超过 300 家法院，累计上链存证超过 28 亿条，并不断推进存证验证、可信操作、智能合约等创新业务场景应用的建设。据悉，人民法院司法链平台由蚂蚁链提供底层技术支持。