印度农业科技初创公司 Eggoz 日前宣布，已经获得了一笔 880 万美元规模的B 轮融资。

据了解，本轮融资由 IvyCap Ventures 领投，并得到了 NABVENTURES、Avaana Capital、Rebright Partners 以及部分天使投资人的参投。针对这笔融资的用途，Eggoz 称，将会进一步扩大其业务规模和市场范围。

Eggoz 成立于 2017 年，是一家以鸡蛋为主打产品的农副产品消费品牌（该公司表示自身也是印度首家以鸡蛋为主打产品的消费品牌），主要面向北印度市场。据悉，尽管 Eggoz 成立尚早，但该公司直到 2020 年才推出其鸡蛋品牌 Eggoz Nutrition。Eggoz 指出，公司售出的鸡蛋均不含任何化学物质，并且其鸡蛋能够保证新鲜程度——会在 24 小时内从农场运往零售商处。

作为 Eggoz 的成立背景，据 Eggoz 表示，印度是鸡蛋消费大国，并且鸡蛋也是当地居民的主要蛋白质来源。然而，面对这样一个高达 8500 亿卢比、且年增长率达 16% 的市场，该地区的鸡蛋消费市场却存在着显著的不平衡——南印度地区的鸡蛋产量占该国总产量的 70%，但 60%-65% 的消费却是来自于北印度地区。因而，Eggoz 希望改善这一局面，并同时为消费者提供更加新鲜的鸡蛋。

今年早些时候，Eggoz透露，公司已同 20 家左右的农场主展开了合作，拥有近 30 万只家禽（Eggoz 也有自己的家禽养殖场）。而除了鸡蛋的合作采购/分销外，Eggoz 也会向这些养殖场提供物联网设备以监控家禽的健康状况，并同时为其提供相应的管理 App。

在业务表现方面，Eggoz 称，过去一年中，公司的业务增长了 5 倍以上。同时有数据表示，在 21 年财年内，Eggoz 的营收增长了 53%，达到 1.17 亿卢比。不过，在此期间，该公司的亏损额也得到了显著提升，从 20 年财年的 1570 万卢比增长至了 5250 万卢比。

就未来发展，Eggoz 曾在此前表示，计划在未来两年内覆盖印度的 40 座城市，并且届时，也希望把自身打造成一个价值 50 亿卢比的品牌。