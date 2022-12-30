IDC 近日发布了《2023 年中国元宇宙市场十大洞察》。报告指出，元宇宙概念出世以来，付费消费者集中于 “科技先锋族” 群体。随着宣传加大和应用升级，逐步辐射更为广泛的用户群体。“健康养生族”“高端品质族”“时尚潮流组” 都较易因某个具体场景和应用的吸引尝鲜并付费。消费群体的付费能力和习惯将对元宇宙商业模式形成发挥至关重要的作用。

以下为详细内容：

2022 年中国元宇宙市场经历了从风口浪尖到回归理性的必然过程，在消费硬件、内容生态、基础设施方面取得了一些阶段性的进步。

尽管对于元宇宙何时能够到来难有定论，但技术壁垒突破、产业链条发展、消费者关注度提升已成为未来 1-2 年市场发展主旋律。

对此，IDC 总结并给出了 2023 年中国元宇宙市场的十大洞察，具体内容如下：

洞察一：AR/VR 硬件加速从娱乐设备向生产力工具转型

过去，AR/VR 硬件设备的交互方式以单一的指令操作交互为主，手柄是输入工具的典型代表。受限于此，游戏成为 AR/VR 硬件设备打开消费者市场的起步场景。未来，去外设化交互如手势输入，语音输入等将助力其从娱乐设备向生产力工具转型。新的输入方式为更多生产力需求创造可能，也为更多的办公、工业场景提供了巨大的想象空间，这也是 AR/VR 设备与其他游戏主机发展方向的最大差异所在。

洞察二：现实场景虚拟化进程逐步加快，虚拟世界与现实世界交融感持续增强

配件丰富、内容扩展、交互多元，户外健身休闲场景走进家庭、工作会议场景摆脱办公空间限制，现实场景虚拟化进程加快。腿部追踪器、手柄马达、虚拟手套等的加入，虚拟设备已经从单一的视觉虚拟化开始向触觉、嗅觉等多感官虚拟化演进，与现实世界的交融感持续增强。

洞察三：硬件设备混合现实（MR）趋势凸显

彩色透视摄像头等组件的添加促使单一设备上更容易完成 AR/VR 功能的切换。在佩戴头盔/眼镜时，真实场景从黑白呈现向彩色呈现进步，未来彩色摄像头的数量和水平将成为硬件设备参数竞争的重点方向。2023 年上市的新品将更多以混合现实产品定位发布。

洞察四：内容创作生产者拥有更多变现机会，开发者生态雏形初现

针对不同的 2C 内容制作公司、2B 解决方案公司、个人内容创作者，头部硬件厂商与内容平台均在探索开发者生态建设上的更多可能。技术工具支持、现金奖励、流量扶持等方式将帮助元宇宙内容生态的早期建立。

洞察五：整机厂商针对目标用户的密集营销宣传和补贴仍将持续

由于经济环境对居民消费信心产生一定影响，当前促销手段仍将发挥一定作用。连续打卡返现&多期免息等促销手段、明星代言、线下广告投放、线上多平台 KOL 助力、门店扩展等仍是 2023 年刺激消费端起量的必要手段。

洞察六：元宇宙 “破圈” 进度将呈现出明显的区域及行业聚集特征

在政策引导下，重点城市将加快形成产业集群；在重点行业如工业生产、文化旅游、融合媒体、教育培训等领域中率先出现规模应用。元宇宙早期的 “破圈” 进度会呈现出区域及行业的聚集特征，在未来演变成 “先富带后富”。

洞察七：元宇宙消费者付费习惯开始养成

元宇宙概念出世以来，付费消费者集中于 “科技先锋族” 群体。随着宣传加大和应用升级，逐步辐射更为广泛的用户群体。“健康养生族”“高端品质族”“时尚潮流组” 都较易因某个具体场景和应用的吸引尝鲜并付费。消费群体的付费能力和习惯将对元宇宙商业模式形成发挥至关重要的作用。

洞察八：元宇宙板块投融资以中小规模事件为主，短期未来将集中在硬件制造部分，元宇宙概念公司整体仍处于发展初期

根据过去一年公开的投融资信息，IDC 发现，从元宇宙板块投融资事件的规模大小来看，1,000 万元以下的中小规模事件占到了全部投融资事件的 60% 以上；从赛道分布来看，硬件相关公司的投融资事件占比超 80%；从分布轮次来看，绝大部分公司仍处于种子天使轮。这一趋势在 2023 年将持续，这意味着国内大部分元宇宙概念的注册公司仍在发展建设初期。

洞察九：全产业链条技术提升成为重点方向

元宇宙产业的发展必然倚仗全产业链条的共同进步，新显示技术性能、关键器件量产及良率、内容生产工具是建设的重中之重。当前国内产业链条上，绝大部分企业的产值规模较小。

洞察十：元宇宙和 Web 3 将会在未来一段时期内共同成长，彼此促进，形成合力

尽管是两个不同的技术领域，元宇宙和 web3 的互生关系值得关注。从长远来看，web3 和元宇宙将彼此促进。过去三十年，IT 领域依次发生了互联网的传播、移动技术的出现、云的加速创新这三大震动。IDC 认为，技术世界的下一次震动将由 Web3 和元宇宙共同推进。