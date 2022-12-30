近日，软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称 “软通动力”）与北京来酷智联科技有限公司（以下简称 “来酷智联”）举行战略合作签约仪式，双方将共同探索鸿蒙生态商业化产品落地，合力推动信创产业建设。软通动力 CTO 刘会福、副总裁谢睿，来酷智联总经理卢岩、副总经理周旭、首席科学家王全勇等领导出席签约仪式。

根据本次协议，双方将在联合研发、市场营销、国产化信创等领域展开合作，整合各自优势资源，研发开源鸿蒙产品，打造行业标准。双方互补互惠共赢，共同开拓市场，围绕鸿蒙生态展开相关业务的紧密战略合作。

签约现场，软通动力副总裁谢睿表示，在国家信创战略的指引下，软通动力谋远谋新，发力信创及开源鸿蒙，全线出击推动自主创新。作为积极参与 OpenHarmony 生态建设的企业之一，软通动力拥有行业领先的咨询与解决方案能力，完备的技术实施能力，能够提供从芯片适配、操作系统研发到产品与解决方案的全栈式 OpenHarmony 化服务，全力打造了多行业的 OpenHarmony 商业发行版、OpenHarmony 产品与应用开发及 OpenHarmony 技术服务能力，支持信创产业发展，共同推进软件创新。

谈及双方的合作，来酷智联总经理卢岩表示，来酷智联一直聚焦产业园区、企业园区、工业园区等领域。多年来在智慧园区领域耕耘积累了众多中国头部企业客户，逐渐形成在智慧园区行业里有特色和知名度的品牌。随着近年来国产化的热度日趋高涨，国产自主可控将是园区智慧化升级的又一个亮点，这正好与软通动力的产品方向形成了一致，双方的合作将带来更多的机遇。当前信创产业迎来新一轮变革，来酷智联和软通动力将共同推动信产业高质量发展，充分利用各自专业上的技术优势和市场影响力，共同开发并联合发布开源鸿蒙的 iSS SmartGate 系列产品，实现优势互补合作共赢。