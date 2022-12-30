集度首款纯电轿跑 ROBO-02 正式首发，ROBO-02 作为集度首款纯电轿跑，延续集度家族化设计语言，基于高集成化和高智能化设计，为用户打造极具吸引力的、简洁高效且极富激情的科技产品体验。至此，集度汽车机器人家族式设计语言得以确立。

集度凭借高阶智能驾驶感知和算法的底层技术，以及整车集成设计两大核心技术能力，通过将强大的 AI 技术领先应用，不断突破内外饰设计的界限。集度汽车机器人 ROBO-01 高度还原了概念车的前瞻设计理念，尽显纯净的科技之美。消除了车外门把手、中控按键等绝大部分物理操控，并保留了 U 型方向盘、3D 无界一体化超清大屏、主动升降式尾翼、共情交互大灯等极具未来感的设计。

ROBO-01 外观简洁且肌肉感十足的姿态，车身比例极富动感，有着同级别领先的整车尺寸和空间表现。车身长 4853mm/宽 1990mm/高 1611mm，轴距长达 3000mm，在实现动感姿态的同时提供舒适的内饰空间。

从 AI 紫折射而出的光谱，赋予汽车机器人在集度宇宙不停探索。围绕星系宇宙的命名逻辑，ROBO-01 拥有多种车身颜色，其中 “星河紫、星宇灰、星辉橙、星晨白” 四种主要配色正式发布，并将先后在广州和海口车展上亮相。每一辆汽车机器人，都是集度科技灵魂与外表的双向表达，封装了科技与人性融合的色彩，在 “星” 与 “光” 中持续探索。

与 ROBO-01 探月限定版相比，除了探月专属金属元素、专属车身色 “星瓷白”、座椅鹅颈灯、“LUNAR EDITION” 图标丝印、探月 logo 等标识外，ROBO-01 在内外饰的视觉感上基本与 ROBO-01 探月限定版保持高度一致。

作为智能化领先的中大型 SUV，ROBO-01 标配高通第四代骁龙数字座舱平台——8295 芯片。高通 8295 是首个量产 5nm 制程的车规级芯片，AI 算力 30TOPS，较上一代产品近 8 倍性能提升，支持沉浸式 3D 交互，领跑行业一个代际。

ROBO-01 也将搭载高阶智能驾驶系统的核心功能——点到点领航辅助 PPA（Point to Point Autopilot）。在集度 ROBO-01 交付时，PPA 的可用场景覆盖度将达到国内领先。

为确保汽车机器人的安全可靠，集度 ROBO-01 基于领先 SEA 浩瀚架构打造，采用高端车配备的前全铝双叉臂/后全铝 H-Arm 多连杆独立悬架，塑造了汽车机器人出色的机械素养。

集度在设计之初，就追求科技、纯净、简洁的造型美，少即是多。为实现这一目标，集度突破了传统设计的边界，将未来主义、机器人化、共情三大产品设计 DNA 凝聚为 “机器人美学” 设计语言。

集度运用创新技术成果，结合未来技术发展趋势，打造出首款纯电轿跑——集度汽车机器人 ROBO-02，融合极致设计、先进科技与智能体验，完美诠释了集度汽车机器人设计基因。

集度首款概念车、ROBO-01 及 ROBO-02 拥有一脉相承的设计理念，正式确立了集度 “机器人美学” 家族式设计语言，基于高集成化、高智能化设计，为用户打造极具吸引力、简洁高效且极富激情的科技产品体验。

ROBO-02 采用超运动型未来主义机器人化外观设计，无车外门把手让科技与颜值双料在线，拥有极致动感的整车比例和超性感的车身曲面。搭载业内集成度最高的智能大灯，灯内集成交互式 AI 像素灯、远近光/转向/日行/位置灯，以及隐藏式激光雷达。空气动力学轮毂和主动升降式尾翼进一步提升了整车空气动力学性能，打造业内领先的超低风阻系数。

集度全栈应用百度 Apollo 高阶自动驾驶全套能力和安全体系，并根据用户在更多场景下的高阶智能驾驶需求，双方共同将 Apollo 能力进行重新集成和开发验证，实现用户用车场景的高阶智能驾驶体验。集度已率先应用百度 ANP3.0 能力，在此基础上双方联合研发集度高阶智能驾驶系统。未来 ROBO-02 也将为用户带来多场景下的高阶智能驾驶体验。同时，集度也会为 ROBO-02 量身打造场景化服务更强的智能化功能。

集度汽车机器人 ROBO-01 及其探月限定版将于 2023 年开启交付，ROBO-02 也将很快来到大家身边。