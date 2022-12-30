近日，湖南行必达网联科技有限公司（以下简称 “三一重卡”）宣布完成近 10 亿元人民币 A 轮融资。本轮融资由隐山资本、招商资本、国投招商联合领投，朱雀资产、华胥基金等机构跟投，光源资本担任独家财务顾问。据悉，本轮融资将用于加快新一代新能源重卡的产品研发和投放，并持续扩大市场份额。

三一重卡于 2017 年正式成立，隶属福布斯全球 500 强企业、全球装备制造巨头三一集团，依托行业顶尖的研发制造力量，三一重卡相继推出燃油重卡、锂电重卡、氢燃料重卡等多款重磅产品，以技术创新实现行业全面领先，并获得多次行业 “销冠”，正加速成为新能源重卡第一品牌。

作为公路货运的重要载体，重卡油耗高、行驶里程高，占全球公路货运碳排放总量的 41% ，是交通运输领域的碳排放大户。在 “双碳” 目标推动下，新能源重卡因其零排放、能耗低的显著优势，成为水泥、金属冶炼、采矿等大型高排放企业的首选运输工具。2021 年，我国新能源重卡销量超过 1 万台，同比增长 300%，2022 年预计突破 2.2 万台，同比增长 120%。随着双碳战略的深入推进以及充换电基础设施和补能效率的提升，新能源重卡市场有望迎来持续爆发式增长。

自 2017 年进入重卡领域以来，三一重卡凭借对市场发展的精准判断以及符合市场需求的市场决策，构建代际产品矩阵，同时布局新一代燃油重卡与新能源重卡。

在新能源重卡领域，三一重卡较早布局电动化，坚持走自主研发道路，在电池、电机、电控等核心技术方面取得了重要突破，以技术创新领跑重卡电动化，其生产的锂电重卡已成为行业销量第一，同时储备了多款正向研发的新一代锂电重卡，为锁定未来电动化机会打下坚实的基础。氢燃料重卡方面，2021 年 6 月，三一重卡自主研发的首台氢燃料重卡正式下线，拥有长续航、低氢耗、轻量化、耐候性等优势，各项性能均达到行业最佳水平，可满足 400km 以上的中长途运输需求。

在燃油重卡领域，三一重卡首先将互联网思维引入重卡行业，完成了对传统重卡制造行业的颠覆性变革。成立五年，三一重卡已经完成三代产品开发并投放市场，单项产品迭代速度远超四到八年的行业平均水平。新一代的江山版燃油重卡，通过智能扭矩控制、巡航控制等领先技术应用，节能优势 5% 以上。据了解，2023 年将推出的混动版车型，节油率将突破 15%，达到国际领先水平。快速迭代的背后是三一重卡以客户需求为导向的造车理念。用户体验在传统的卡车制造往往不被重视，而三一重卡在研发过程中会调研大量卡车司机，从使用者的真实体验出发，接受用户反馈并快速迭代，把用户最迫切需求的产品推向市场。

除了前端的产品研发，三一重卡也尤为重视新能源重卡在不同商业应用场景下的精准落地。依托三一集团强有力的工业客户积累，三一重卡携手众多伙伴，在钢铁货运、港口倒短、煤炭运输、专线运输和砂石运输等多个场景开展战略合作。三一重卡已在钢铁重镇唐山迁西成功打造中国电动牵引车第一场景，当地超 20 家物流货运或钢铁建材公司选用三一电动重卡。公司还陆续与协鑫能科、河北陆港保税物流、武安六强物流等开展深度合作，发挥各自优势，快速布局多个市场和场景，推动新能源重卡广泛落地应用。

重卡电动化现已成为交通领域降碳的主要方向。在 2022 年 9 月举办的三一电动化 2.0 新品发布会上，三一重卡集中发布 13 款电动牵引车、2 座换电站及 “魔塔” 电池，正式宣布旗下的电动重卡步入 2.0 时代。

在发布会上，三一重卡推出江山 SE 系列全新 2.0 重卡产品，共 13 款电动牵引车。其中，江山 SE-437H 装配电池容量 437 kWh，属全球行业最大电量换电重卡。另一款江山 SE-565C 则是目前行业最大电量的量产充电车型，装配电池容量 565kWh，续航里程超 320km，它也是行业首款支持城际专线运输的纯电动重卡。相较此前的 1.0 产品，2.0 系列在续航、能耗、补能等方面均有大幅提升，可为不同使用场景的用户进一步提升经济效益和环保效益。

续航是制约新能源重卡的核心痛点之一。三一重卡董事长梁林河认为，电动重卡的进步，源自电池技术的迭代，这也是三一重卡始终坚持投入的技术研发方向。为解决电动重卡续航难题，三一重卡在 2022 年 9 月正式发布采用 MTB 技术的魔塔电池，实现电池重量减轻半吨，体积减少三分之一，能量密度提升 20%，冬季续航能力提升 4 倍，极大地拓展了新能源重卡的应用场景。

而在产品耐受力方面，电动重卡往往对极热极寒环境较为敏感，电池续航能力面临严峻挑战。为确保电动重卡在新疆极寒、海南极热等严苛环境下能够正常运营，三一重卡通过其核心三电系统、热管理系统以及电池充电组合策略，已完成十余种不同路况和行业最严苛的极限环境测试，-40℃整车低温充电、加热、驾驶室除霜性能领先，-30℃超低温续航处于行业领先水平。

随着智慧交通被提升至国家战略的高度，自动驾驶被认为是汽车智能化的终极目标。当前，重卡司机人力成本较高，司机资源越来越紧缺，在矿区等特殊工作环境恶劣的场景下，人力成本更是成倍增加，而且危险系数高。在当前技术条件下，重卡自动驾驶场景化运营完全可以实现。

三一重卡积极推动 L4 级自动驾驶技术的落地，并创造性地在业内打造车、智驾技术、智慧物流的生态闭环。2022 年 9 月首批合作 L4 线控底盘已下线交付。另外，三一重卡与合作伙伴共同完成了全球首台 5G 电动智能重卡的 L4 级自动驾驶路测，这是行业上第一个 “5G+自动驾驶+电动化” 应用落地的案例。目前，这款车已通过国家自动驾驶牌照资质测试，未来将启动编队形态自动驾驶商业化运营。

三一重卡也将智能化理念贯彻到了制造阶段，其打造的三一智联重卡产业园是三一首个完全基于数字化、智能化技术的园区，已经成为智能制造的新标杆。该智联重卡产业园定位打造国家先进制造业高地、“智能制造” 的世界级样板，引入全球灯塔工厂级的规模性高端制造工艺，拥有 3 个超级立体库、463 台 AGV、222 个机器人。从这里下线的每一台重卡，都拥有行业领先的整车智能系统，包括车队智能管理、OTA 远程升级、故障预诊断等多项智能化技术，让重卡拥有了一颗 “智慧大脑”。

三一重卡创始人、董事长梁林河表示：“三一重卡致力于重构产业生态，做道路运输装备绿色转型先锋。在新能源方向，我们做了大量的研发投入，已获得市场的高度认可，成为新能源重卡第一品牌。此次融资引入隐山资本等一批在物流、港口领域具有深厚产业背景，且深耕新能源、智能化与先进制造的产业投资人，我们将与新股东加强产业生态领域的深度合作，进一步加大新能源、智能化创新力度，三一重卡事业将进入发展快车道。在第三次能源革命和中华民族伟大复兴的历史交汇点，我们立志引领商用车能源变革，成为世界级商用车品牌。我们建立顶尖的人才激励机制与发展平台，欢迎天下英才加入我们这激动人心的事业。”

隐山资本董事长、管理合伙人东方浩表示：“近年来国内新能源重卡渗透率快速提升，一方面得益于 ‘双碳’ 目标下，传统重卡碳排放占比高的问题凸显，促进利好政策加速落地，相关充换电基础设施及配套服务也在不断完善；另一方面，在很多应用场景中，新能源重卡已获得了充分的产品验证和市场认可。三一重卡作为国内新能源重卡的头部企业，长期深耕三电系统核心技术，基于对客户需求的理解持续打磨自身产品，其锂电重卡产品自上市以来销量保持领先，并拥有较好的供应链管理水平以及先进的制造能力。未来，隐山资本将协同普洛斯产业生态资源共同赋能三一重卡，以新能源基础设施所连接的应用场景为基础，依托普洛斯国际化、多元化的业务平台布局，在新车购置、技术交流、产品出海以及服务基础设施升级等领域持续开展深入合作。我们坚信，三一重卡将继续发挥自身产品和技术创新优势，在以新能源化、智能化驱动发展的重卡行业巩固领先地位。”

招商资本高级董事总经理朱正炜表示：“招商资本 2015 年就成立了新能源汽车基金，长期系统性地关注新能源汽车及商用车赛道，坚定看好产业的长期发展，整个产业链上下游已累计投资过百亿。新能源商用车细分赛道中，重卡的整体商业价值及对公路运输的贡献是非常大的，未来全场景商业模式下，以车为切入点，如何更好地提供链式车队管理等附加服务，甚至掌握对于整体货运的承接分配能力发展成综合运输平台，是我们非常看重的方向。我们非常看好三一重卡管理团队，具备高效的执行力，也培养和引入了行业顶尖的人才，更重要的是对港口、钢铁厂等具体应用场景的理解能力。招商自身也有港口、公路等产业生态，作为产业投资人，我们非常乐意看到我们的产业生态与三一重卡的合作逐步落地。”

山东陆海联动基金负责人石晓辉表示：“山东陆海联动基金由山东港口集团及招商资本联合发起，总规模 100 亿元人民币，重点投资支持海洋经济发展的产业领域，关注交通物流、智慧港航、高端制造及战略新兴产业的投资机会，致力于推动构建海陆产业融合发展新格局。基金依托山东港口集团及招商资本产业优势，充分为生态圈企业提供增值服务，助推企业发展。三一集团一直以来都是山东港口及招商港口的重要合作伙伴，三一重卡是三一集团旗下实体经济与互联网深度融合、智能化与数字化转型的先行者。未来双方将借助各自产业优势，在产品领域广泛探讨，在市场开拓方面强强联合，携手推进中国商用车产业高质量发展。”

国投招商董事总经理李潇表示：“三一重卡以技术创新引领重卡产品升级，借鉴互联网思维和三一灯塔工厂智能制造经验，打造了富有竞争力的新能源重卡产品。国投招商高度认可三一重卡的创新力、战斗力和品牌力以及团队的研发实力、专业能力和拼搏精神，本次投资后将充分利用自身长期积累的先进制造、新能源智能汽车等产业生态资源，协助三一重卡成长为中国新能源重卡第一品牌，共同携手为 ‘双碳’ 目标的实现作出贡献。”

朱雀资产表示：“重卡是国民经济发展的重要生产资料，其氢电化和智能化将极大助力于深度脱碳，是行业未来发展的必然趋势。朱雀不是普通的投资者，本身就是全情投入的创业者，以创业者的方式投资创业者并展开合作、与企业家精神共情。长期以来，我们秉承对国家社会进步的信心信念，以 ‘产业逻辑配置’ 视角持续关注和投入在 ‘双碳’ 事业中。三一重卡是新能源重卡的先行者，秉承三一集团 ‘品质改变世界’ 的使命，在较短时间内，凭借极致的产品品质和完善的配套服务跻身新能源重卡头部阵营，充分展现出创始团队卓越领导力和高效执行力。朱雀资产有幸参与三一重卡 A 轮融资，将在 ‘可持续创造价值’ 愿景下，与优秀企业携手同行，积极拥抱以科技创新驱动的高质量发展需求。同时，朱雀资产将有效借助资本链接的信任，推动拥有共同价值观的生态圈企业在未来实现更多业务协同，助力三一重卡成为引领本次能源革命的全球标杆。”

华胥基金投委会主席、董事总经理容志诚博士表示：“华胥基金专注于未来 10 年关键行业面临的硬科学和突破性技术投资。我们投资于三一重卡因为该公司的目标是通过结合一流的工业车辆平台、先进的半导体和电子设备、无线通信、传感器和自动驾驶、下一代新能源汽车、最高效的供应链和制造流程，彻底改变运输行业。三一重卡秉承为客户提供行业领先的自主知识产权智能驾驶和绿色能源车辆技术产品的愿景，树立一个具有全球影响力的新能源商用车世界品牌。”

光源资本董事总经理薛玲表示：“三一重卡抓住电动化行业机遇，在核心三电系统、一体化底盘设计、以及整车智能等核心技术上进行前瞻性布局和迭代，同时凭借传承于三一集团的优秀智能制造基因与供应链能力，快速实现销量突破，构建新能源重卡第一品牌影响力。光源资本高度认可三一重卡团队的创业精神、研发实力以及产业格局，非常荣幸担任本轮融资独家财务顾问，期待未来与三一长期并肩，为 ‘智能制造’+‘双碳’ 目标助力。”