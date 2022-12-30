深圳核心医疗科技有限公司（以下简称 “核心医疗”）宣布完成数亿元 C 轮融资。本次 C 轮融资由元亨利贞、基石资本、信立泰医疗器械、南山战新投、北航资本等私募机构和产业资本共同联合投资，现有股东联新资本、高瓴创投等继续追加投资。本轮融资将主要用于加速产品线的研发、临床及商业化布局，搭建创新型有源植介入平台。

核心医疗成立于 2016 年，致力于为心衰患者提供全球领先的机械循环支持全面解决方案。

核心医疗在人工心脏微型化方面突破行业技术边界，打破人工心脏领域现有产品重量和性能的局限性，有效解决溶血、血栓、抗感染、卒中等关键技术问题，在产品的长期可靠性、长期稳定性等方面更进一步，为行业带来全新一代超小型全磁悬浮人工心脏；同时基于植入人工心脏技术平台和完全自主知识产权的微型化电机技术，成功打破国际技术垄断，研发出新一代的介入式人工心脏系列产品，填补国内空白；成为目前全球植、介入人工心脏领域唯一实现全面布局的公司。

核心医疗创始人余顺周博士表示，“心衰机械循环支持领域不存在单一产品即能满足不同病人全部需求的情况；根据患者的疾病进程、需求的支持流量、支持时间的不同，临床中会针对每个患者进行综合病情、临床需求的评估，再选择不同类型的人工心脏进行治疗。”

核心医疗在全球拥有超 200 项的自主研发的专利技术积累及五大基础研发技术平台支撑，研发实力雄厚。公司从实际临床需求出发，构建起覆盖急慢性心衰全面机械循环支持的产品管线，涵盖不同支持时间、不同手术方式、不同科室、不同流量；期望打造更符合患者需求的高端医疗器械产品。