ESG 已经成为世界造车的新风向标，有了 ESG 的指引，新的造车技术和材料被应用到行业中来。造车行业也迎来了根本性的绿色变局，本篇我们盘点了一些新兴的技术，以及新出现的材料，用来展现造车正在经历的 ESG 变革。这是激动人心的旅程，永续发展成为造车新的时代脉搏。

本田使用 “沉浸式”VR 技术设计汽车

在 COVID-19 大流行期间，旅行限制威胁到本田推出新产品的时间表。为寻求让工程师参与设计的方法，该公司求助于沉浸式虚拟现实 (VR) 技术。使用 VR，位于洛杉矶的本田设计工作室与不同的全球工程团队和设计团队合作，创建了计算机辅助设计模型。这种方法允许即时反馈，允许团队在开发 2023 Honda Pilot 和 2024 Honda Prologue EV 时进行实时更改。

“在设计过程中结合虚拟现实和增强现实，使我们的本田工程师和设计师能够以一种紧密结合的方式合并数字内容和物理资产，从而在沉浸式环境中与他们正在体验和触摸的事物进行交互，” 本田设计工作室的 Mathieu Geslin 说。 “Honda Prologue 是在数据主导的设计过程中充分使用 VR 的关键，以粘土建模作为验证工具，我们将把它推广到其他 Honda 产品的开发中。”

虽然本田 Prologue 还使用全尺寸外部粘土模型来完善细节，但其内部设计开发主要是使用 VR 进行的。本田表示，这些虚拟方法改变了设计过程，提供了更好的可视化和协作。设计团队还利用该技术对 2023 Honda Pilot 产品进行了评估。这种方法允许对颜色、材料、饰面和装饰进行整体审查。因此，洛杉矶和日本的设计工作室能够提供即时反馈并实时做出更改。

奥升德功能材料为电动汽车开发新材料

奥升德功能材料为电动汽车开发了两种可以提高安全性和乘客舒适性的新材料。该公司的 Starflam X-Protect 和 Vydyne AVS 解决了汽车制造商在开发电动汽车平台时面临的两个独特挑战。Starflam X-Protect 是业界领先的阻燃尼龙 66，可耐受 1100°C 直接火焰 15 分钟，超过标准阻燃材料和根据 SAE AS5127（最初设计用于航空航天应用的测试）测试的铝材料。奥升德电动出行高级总监 Ian van Duijvenboode 表示：” 安全性仍然是人们考虑电动汽车的主要关切之一。尽管相对罕见，但影响严重的电池故障和热逃逸仍会发生，而 X-Protect 的设计目的就是要在极端情况下也能确保人们的安全。”

奥升德的电动出行应用开发工程师和聚合物科学家团队打造了一种新型解决方案，可抑制电动汽车中的噪声、振动和声振粗糙度。电动汽车在产生振动时的频率是内燃机车辆的 10 倍。Vydyne AVS 是一种新型工程材料，可有效抑制电机和压缩机等噪声来源的高频振动，从而将驾驶室声音压力降低 80%。采用 Vydyne AVS 的应用之一是凯迪拉克锐歌，该款车型被媒体称为” 安静得像在地下室” 和” 我驾驶过的最安静的汽车”。锐歌搭载一个由 Vydyne AVS 制成的电动交流压缩机安装支架，可以从源头上有效抑制该部件的振动，同时提供结构支持。

极星和区块链技术公司一起跟踪碳中和物料

Polestar 已与区块链提供商 Circulor 建立了战略合作伙伴关系。伙伴关系的一个要素是跟踪整个供应链中的二氧化碳当量。这旨在帮助实现 Polestar 的 2030 年之前实现碳中和汽车的目标。Circulor 帮助公司建立更可持续的供应链，并与区块链技术一起跟踪物料。Polestar 说，这也有助于确保用于制造电池的材料来自为其选择的确切的矿山或回收设施。

Polestar 2 中已经使用了区块链技术来确保电池中钴的可追溯性。合作伙伴关系的另一部分是跟踪称为 CO2e 的 CO2 当量。以此，Polestar 希望能够向客户显示在生产过程中每个工厂产生的排放，以及供应商通过供应链承担的排放。在此过程中，将为原材料创建一个 “数字双胞胎”，然后在整个供应链中跟踪该原材料，这样，还应该可以记录跨不同工作步骤的 “就像一条红线” 的路径。来自数据库的通用排放数据也被链接用于二氧化碳追踪。

可持续环保的雷克萨斯 Nanoe X 空气质量系统

雷克萨斯最终将松下的 Nanoe X 空气质量系统推广到其在欧洲的所有车型，以便乘员可以更轻松地呼吸。据称，该技术可以抑制病毒、细菌、花粉和过敏原在内舱内传播。据报道，它还有助于消除难闻的气味。

该技术的工作原理是将含有微小羟基自由基的纳米级水分子排放到 HVAC 系统的气流中。这种物质分解并中和进入机舱的污染物。雷克萨斯之前使用过 Nanoe 技术。新版本的主要变化是系统通过将速率提高到每秒 4.8 万亿个来释放羟基自由基粒子的数量，而早期实施为 4800 亿个。

和这个技术类似的。汽车厂商奥迪现在与供应商曼胡默尔一起开发了一种用于前端的过滤器，可以从环境中收集颗粒物；它的功能类似于一些城市已经在使用的固定系统。移动版本不仅可以确保吸收汽车自身的微粒排放物，例如奥迪 e-tron 的微粒排放物，而且还可以吸收其他车辆的微粒排放物——就在它们产生的地方。

哈佛工程师开发出可使用 20 年的固态电池

哈佛技术开发办公室已向 Adden Energy, Inc. 授予独家技术许可 ，将使这家初创公司能够将哈佛的实验室原型扩展到固态锂金属电池的商业部署，这可能为未来的电动汽车提供可靠和快速的充电，帮助它们进入大众市场。由哈佛大学约翰 A. 保尔森工程与应用科学学院 (SEAS) 材料科学副教授李昕博士实验室的研究人员开发，实验室规模的纽扣电池原型已实现快至三倍的电池充电速率分钟，一生中循环超过 10,000 次，结果发表在 Nature 和其他期刊上。它还拥有高能量密度和一定程度的材料稳定性，克服了其他一些锂电池带来的安全挑战。哈佛开发的技术，包括固态电池设计和电解质生产方法的核心创新，可能会提供其他关键优势。