理想汽车公布 2022 年 12 月交付数据。2022 年 12 月，理想汽车共交付新车 21233 辆，再次创下单月最高交付纪录，同比增长 50.7%。第四季度累计交付 46319 辆，同比 2021 年第四季度增长 31.5%。2022 年 1 月至 12 月，理想汽车总计交付 133246 辆，同比 2021 年增长 47.2%。截止到 2022 年 12 月 31 日，理想汽车累计交付量为 257334 辆。理想 L9 和理想 L8 的交付量均超过了 10000 辆。

如果家庭成员主要是 “2 个大人+2 个小孩+2 位老人” 的六口之家，理想 L9 这样的六座车型其实最合适的选择。对于一款家用六座车而言，不仅是有六个座椅就够了，更重要的是让家人坐得舒服，坐得享受。

在乘坐空间方面，作为一款大型 SUV，理想 L9 能满足二胎家庭的需求。其长宽高分别 5218mm、1998mm、1800mm，轴距 3105mm。理想 L9 采用了新一代三元锂电池组，总电量达到 44.5 千瓦时。车载屏幕是 3K 车规级 OLED 屏幕，智能座舱采用了两颗高通骁龙 8155 车规级芯片，车载网络通信采用 5G 双运营商。理想 L9 拥有自研的旗舰级增程电动和底盘系统，CLTC 标准下纯电续航里程达到 215 公里，WLTC 标准下纯电续航里程达到 180 公里。CLTC 综合续航里程 1315 公里，WLTC 综合续航里程 1100 公里。

此外，理想 L9 还支持 OTA 在线升级，只要车联网更新，用户在线就能进行升级，随时跟上更新迭代的速度。而理想 L9 所搭载的智能辅助驾驶系统也能有效地帮助车主安全驾驶，还搭载有车道偏离预警、车道保持辅助等智能驾驶辅助功能。