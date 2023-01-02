合创汽车以 “创·享潮生活” 为主题，诠释出全方位潮智升级创新理念，旗下全新纯电旗舰 MPV V09 也在车展全球首发亮相。同时，合创汽车还携手全球顶级电竞设备品牌 Razer 雷蛇，共同打造移动电竞堡垒，并官宣开启合创 V09 雷蛇版共创活动，为用户打造更丰富的定制潮改新玩法。

合创 V09 应用独立开发的矢量美学设计理念，匠心打造 “星耀 Shining Star” 美学造型，打破了传统 MPV 的方正框架，呈现出极具未来感的线条、数字感的座舱、交融感的整体、秩序感的连接、以及自在感的极致享受。

外观方面，合创 V09 车身设计以星际探索场景中的星际巡航舰为灵感，通过外骨骼装甲的设计构筑方式，赋予车身 “星际巡航舰” 的科技机械美感；星痕切割的方式造就出错落有致的几何星芒型面；车灯设计融合感性光影与理性秩序于一体，一字星轨造型前灯与红色三角灯组相接，在变幻星际间，营造出夜航星空的次世代科技感。

同时，合创 V09 还通过独具匠心的空间设计，打造出同级最优座舱空间。1288mm 的垂向空间+2834mm 的舱内前后空间，实现了空间利用率最大化，带给用户 “物超所值” 的空间体验。座舱搭载双高通骁龙 8155 芯片，超强算力带来畅快体验，并可支持四屏联动。

为实现全场景出行 0 焦虑，合创 V09 还带来了超长续航+超级快充的强强组合。全系标配 800V 高压系统，整车效率提升约 4%，整车能耗降低 7.8%。并通过 Hi-EMS 能量管理系统、超低风阻及整车轻量化设计的配合，实现了续航里程 750km+的突破。此外，合创 V09 还提供了 4C 超级快充解决方案，峰值快充功率可达 380kW，最快充电 5 分钟补能 200km，有效解决补能焦虑，让加电像加油一样便捷。

合创 V09 还搭载了全新升级的 H-VIP 3.0 智驾互联系统，使用大算力 AI 芯片及行泊一体域控制器，搭配 24 个高精度感知硬件，可探知周围每一个细节，实现多达 37 项 ADAS 行车辅助功能，提供从安全到舒适一应俱全的智驾体验。

不仅如此，合创 V09 还将是全球首款搭载激光雷达的量产 MPV 车型，最远探测距离可达 300m，ROI 区域（智能聚焦视野）角分辨率达 0.15°x0.17°，远距离高精度的探测能力，为 L2 级以上的高阶辅助驾驶提供了更全面的安全保障。再加上合创独有的网云一体化服务型架构，合创 V09 能够实现车与人、车与智能终端、车与环境三个维度的智慧连接，配合远程智能诊断系统的协作，在更智能更个性化服务的基础上，更好的提升了行车安全。

值得一提的是，为了适应户外 GLAMPING、直播拍摄、尾箱集市等等新鲜需求，合创 V09 还提供了 220V/2.2kW 车内取电口，6kW 整车对外放电接口。车内还预留了丰富的外接设备通用接口和卡口，可以兼容更多定制，最大程度满足用户对场景多适性的个性化需求。