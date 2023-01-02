塔塔汽车计划在即将举行的印度 2023 年汽车博览会上推出其全电动紧凑型 SUV Tata Punch。Tata Punch EV 将于 2023 年 6 月投产。这款 SUV 将于明年投放市场，大约节日期间。

塔塔汽车公司可能会在 2023 年排灯节期间推出塔塔 Punch 的全电动版本，因为这是一年中汽车销量创下历史新高的时期。此外，汽车可以有多种配置级别，适合不同的价格范围。

Tata Punch EV 旨在建立在新的 sigma 架构上，该架构是 ALFA 平台的大幅修改版本。汽油动力 Punch 和 Altroz 掀背车也使用了相同的平台。该公司被认为对 sigma 架构进行了多项调整，例如拆除传输道和修改油箱区域以容纳巨大的电池组。该平台也将是电动的，这意味着与转换为 EV 的标准燃油汽车相比，该汽车将更轻、更节能、更宽敞。

塔塔 Punch EV 预计将具有类似于塔塔汽车现有电动汽车的动力总成配置，后者使用永磁同步电机驱动前轮。相同的 17.78 英寸触摸屏、四个扬声器、两个高音扬声器、远程车辆控制、带牵引专业模式的五速自动变速器、巡航控制、五星级 GNCAP 安全评级、双安全气囊等可能会成为其中的一部分汽车中最突出的特点。

塔塔 Punch EV 预计将提供多种电池组选项，如 Tigor EV、Nexon EV 和 Tiago EV。据估计，即将推出的电动汽车的价格将比顶级 Tata Punch AMT 车型高出 10 万至 15 万卢比。