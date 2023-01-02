在 2023 年汽车博览会在印度首次亮相之前，起亚印度公司在其社交媒体页面上预览了全新的 EV9 概念车。该汽车制造商还可能在汽车盛会上推出期待已久的车型，例如 Carnival 和改款的 Seltos。

该预告片提供了对起亚即将推出的顶级旗舰 EV 车型的先睹为快 。预计 EV9 7 座电动 SUV 将在 2023 年至 2024 年之间的某个时间推出。该电动概念车最初于 2021 年 11 月在洛杉矶车展上展出。

E-GMP 架构是起亚 EV9 电动 SUV 概念的基础。它具有起亚标志性的数字 “虎鼻” 格栅。SUV 的前后都有垂直 DRL。引擎盖通风管道区域使用太阳能电池板，以帮助汽车恢复其消耗的部分能量。除了取代传统后视镜的精密摄像头监控系统外，还有可伸缩的车顶护栏。起亚 EV9 电动 SUV 概念车配备无所不包的 DLO 全景车顶和 22 英寸机加工车轮。

起亚 EV9 电动 SUV 概念车长 4,930 毫米、宽 2,055 毫米、高 1,790 毫米，轴距为 3,100 毫米。它的续航里程可达 483 公里。使用下一代超快速充电技术和 350kW 充电器，车辆可以在 20-30 分钟内从 10% 充电到 80%。

起亚 EV9 的内部 有一个大型单件式设计，可容纳触摸屏信息娱乐系统和全数字仪表控制台。仪表板上还有触觉按钮、安装在 A 柱上的高音扬声器、带扶手的浮动中控台和环境照明。

可量产的起亚 EV9 还配备了 ADAS 传感器、嵌入式门把手、五辐黑色合金轮毂、涂黑的立柱、鲨鱼鳍天线和 ORVM 上的摄像头。