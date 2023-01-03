近日，DSCC 研究咨询数据显示，虽然可折叠市场在 22 年第四季度停滞不前，但其仍然是智能手机和显示市场的一个亮点，2023 年折叠手机出货将有 33% 的增长，达到 1700 万台规模。

虽然三星 22 年第三季度的可折叠智能手机出货量在预期以内，而且创纪录在 22 年第三季度可折叠智能手机市场达到了 85% 的份额和 520 万部的销量，但他们在 22 年第四季度逆转而下，其可折叠智能手机出货量预计将按季度下降 50%，按年下降 36% 至 260 万部，预计 23 年第一季度和第二季度还将出现环比下降。三星的份额预计在 22 年第四季度只下降到 82%，但是这是其首次出现同比下降。三星的份额预计将在 23 年第一季度和第二季度进一步下降，由于传统的季节性疲软，而其竞争对手却推出了新设备，因此三星的份额将在 23 年第二季度低于 50%。

如果我们看一下按区域划分，就会发现北美市场区域是三星在 22 年第四季度遇到下滑的主要问题，而这恰恰发生在 iPhone 14 Pro 系列推出后。虽然美国占了三星在 2021 年可折叠智能手机产量的 29%，但 22 年第四季度骤降至仅 7%。 此外，这种下降始于 10 月，即 iPhone 14 系列发布后的一个月，美国从 9 月 Z Flip 4 的近 20% 的份额下降到只有 5% 的份额，预计 12 月会更低。此外，Z Flip 4 手机的出货量落后于前一年 10 月 Z Flip 3 的出货量，预计到 2 月仍将低于前一年 Z Flip 3 的出货量。Z Fold 4 的情况也类似。因此，三星 22 年第四季度的出货量预计将比之前的规划预测低 45%。其 2022 年的出货量增长 46% 至 1010 万台，而之前的预期是增长 77% 至 123 万台。

虽然可折叠市场在 22 年第四季度停滞不前，部分原因是被 iPhone 14 的发布以及全球经济的疲软所影响，但它仍然是智能手机和显示市场的一个亮点。此外，我们看到新进入者，如谷歌，以及现有手机品牌商们带来更多多样化产品的市场，如 Oppo Find N2 和 Find N2 Flip，这将增加市场竞争，为消费者提供更多选择，并使价格下降。另一方面，由于其他品牌在多样化高端产领域仍旧依赖三星显示，预计其将在 2023 年获得更多份额，预计从 2022 年的 83% 份额上升到 2023 年的 88%。京东方是仅次于三星显示的折叠面板供应商。

来源：DSCC