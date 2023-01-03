根据 CINNO 发布的最新数据，11 月中国大陆市场智能手机销量约为 2,047 万台，较 10 月销量环比小幅上升 2%，同比延续下降趋势，降幅 21.7%。

进入传统第四季度的智能手机销售旺季，虽然整体市场活力仍然不足，但是在各家厂商推出下半年颇具性价比的新品与双十一的促销作用下，中国智能手机市场较上月环比有小幅提升，不过与去年同期相比，Top 5 品牌中降幅最高达到 36%。

自今年 2 月以来，已连续第十个月同比负增长，虽有国内 “双十一” 等促销活动，但市场消费热度远不及往年，同比降幅依旧显著，创下 2015 年以来最差的 11 月单月销量；1~11 月累计销量 2.37 亿部，同比下降 18.8%，预计 2022 年全年国内智能机销量仅在 2.5-2.6 亿部，将是 2015 年以内最差年度销量成绩。

11 月国内智能机市场 Top5 主流品牌销量同比均呈现负增长，降幅 11.6%-36.2% 区间，安卓阵营荣耀表现亮眼，同比跌幅最小且小于智能机整体降幅，环比销量增至 4%；小米销量环比增长 49.5%，主要得益于 “双十一” 促销季线上销量带动，其中红米 K50 至尊版排名单机销售榜第八位。

尽管本月苹果销量同比、环比双降，但依旧站稳国内第一的地位，以约 480 万部的销量位居国内市场第一，同比下降 29.4%，环比下降 14.4%，9 月上市的苹果新品 iPhone 14 系列本月依旧表现不俗，单机销量冠亚军分别为 iPhone 14 和 iPhone 14 Pro Max，而 iPhone 14 Pro、iPhone 13 与 iPhone 14 Plus 这三款机型同样处在单机销量榜前十里面。

荣耀市场表现稳定，以约 310 万部的销量排名第二，安卓机阵营排名第一，同比下降 11.6%，环比微增 4%；小米上升一位排名，以约 300 万部的销量排名第三，同比下降 27.3%，环比上升 49.5%；OPPO/vivo 分别位列第四和第五，同比跌幅依旧显著，同比分别下降 26.6% 和 36.2%，环比下降 5% 和 10%

从市场份额来看，11 月苹果手机市场份额份额 23.2%，同比下降 2.6 个百分点；荣耀份额 15%，同比上升 1.7 个百分点；小米份额 14.7%，同比下降 1.1 个百分点；OPPO、vivo 市场份额分别为 12.7% 和 11.2%，同比分别下降 0.9 和 2.5 个百分点。

随着 12 月防疫政策调整，工业生产与市场消费需要时间逐步恢复，预计影响会贯穿 2023 年上半年。不过从 12 月开始安卓阵营方面便加快新品推出速度，推进明年第一季度的新品市场铺货与营销，以此来积极刺激市场需求。CINNO Research 建议，品牌厂商无需过于冒进，仍应着力处理好库存水平，方可平稳度过今年寒冬。