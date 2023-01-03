人类的交通工具正在经历着动力的大变革，几乎所有形态的交通方式都在拥抱 ESG 和碳中和。本文我们盘点了几个代表性的交通工具，可以看到，不论是地上跑的两轮车，天上飞的航天器，水里开的船都在发生着改变。这也是整个交通行业的趋势，未来将会更加明显。

Stellar Landcraft ，一款受航天技术启发的时尚设计电动两轮车

Stellar Landcraft，是一款受航天器启发的产品。简单的几何形状、工业铝制车身面板和干净简洁的设计给人耳目一新。与大多数设计一样，Quest Atom Alpha 并不适合所有人。虽然电池非常小、便携且易于带入室内充电，但这也意味着续航非常小。根据 Quest 的说法，最初的 Atom Alpha 电池一次充电可以让你估计行驶 24 公里（或 14 英里）。

假设您在平坦的道路上以平均、非激进的速度骑行，并且骑手的体重约为 70 公斤，或大约 154 磅。通过将太阳能电池板整合到他的设计中，设计创建了一个智能解决方案，让您的电池始终充满电。假设电池和电机的工作温度保持在适当的温度，这在理论上可能意味着骑手将拥有几乎无限的续航里程。当然，它显然不是一辆长途汽车——但有了那个太阳能电池板，它可能会变成骑手想要的东西。这是个创新设计。

D-Fly Dragonfly 是一款超酷的四轮碳纤维电动滑板车

D-Fly 是一家英国初创公司，旨在成为滑板车领域的赛格威，它推出了 Dragonfly——一种更安全的电动滑板车，其规格表读起来就像是从高端汽车上取下来的。在所有四个角都具有完全独立的双横臂悬架、独特的碳纤维平台和 10 英寸光面轮胎。为确保您在骑行过程中保持舒适并能够应对路边跳跃的公平份额，液压悬架是完全可调的，并具有全轴铰接功能。为了安全起见，有一个警报器、一个 GPS 跟踪器和一个智能储物柜，它会在输入 PIN 之前禁用电动驱动器。

它还具有四轮转向，该公司的专利 3 维全倾斜转向系统同时接合所有四个轮子。根据 D-Fly 的说法，您可以根据自己的骑行风格调整转向和倾斜度。“DF” 有两种配置，旨在满足城市机动性，而 “DFX” 据称是为越野而设计的——然而，后者的探险增加仅限于更宽的挡泥板，在前后增加机架，和护手。两种型号的动力来自驱动每个车轴的两个 550W（等于 0.74 HP）电动机，D-Fly 声称踏板车将为所有四个车轮提供高达 1,650 瓦（2.2 HP）的峰值功率。这应该足以达到并保持高达 25 英里/小时（40 公里/小时）的速度。速度也可以通过三种模式进行限制。

ALVA Yachts 的令人印象深刻的带太阳能电动船

在短时间内，ALVA Yachts 推出了一艘 50 英尺的巡洋舰、两艘长度分别为 72 英尺和 82 英尺的电动帆船，以及包括 OCEAN ECO 60 在内的多种 60 英尺和 90 英尺电动游艇。如今我们知道，ALVA ECO 60 的 Coupé 版本提前在今年年底投产。

据 ALVA Yachts 称，ECO 60 更时尚的 Coupé 版本及其集成太阳能电池板的广阔船顶提供了跨大西洋航程。全电动双体船由两台 250kW 电机驱动，由 150-280kWh 电池组供电。除了太阳能和船上的发电机外，电池组本身还由陆上充电供电。太阳能电池板本身可以达到 18kW 的峰值，与竞争对手相比，ALVA 声称这是同类产品中最好的。

X Shore 特别环保的电动船 Eelex 8000

X Shore 是一家瑞典休闲船行业的科技公司，成立于 2016 年，其 100% 电力驱动的电动船秉承了海上工艺的悠久传统，同时抛弃了化石燃料机制，推动了电动划船的未来。X Shore 通过其新技术、创新研究、智能设计和可持续材料，为长期可持续性设定了一条道路，它的产品允许乘客在没有化石燃料发动机发出有害噪音和烟雾的情况下探索世界海洋和湖泊。

智能技术可以通过 X Shore 的专有智能手表和移动应用程序远程解锁和打开，而远程诊断和智能舷外检测提供了增强的安全措施。X Shore 甚至可以打开自动驾驶功能，这样他们就可以享受周围的自然，静默骑行进一步加强了这种功能。

创新的 Eelex 8000 是一款 26 英尺的性能巡洋舰，配备 300 马力电动机和 120 千瓦时的电池，最高可达 35 节，巡航速度可达 25 节。与当今时代同步，Eelex 8000 配备了顶级控制和导航系统，所有这些系统都连接在一起，以最佳利用数据，并为寻求以轻松和安全的方式探索水域的游乐船民提供最佳的安全性、性能和易用性。

氢燃料电池系统开发的德国公司 H2FLY 将领导氢航空项目

专门从事飞机氢燃料电池系统开发的德国公司 H2FLY 正在接管 HEAVEN 项目的项目管理。该项目将于 2023 年测试第一架使用液态氢 (LH2) 飞行的客机。

HEAVEN 项目的任务是在明年进行飞行测试之前，将高性能燃料电池和低温技术集成到现有飞机中。总部位于斯图加特的 H2FLY 公司现在担任该项目的领导者，负责燃料电池系统、“HY4” 集成平台和飞机系统架构（包括燃料电池和液氢罐系统的控制）。与 HEAVEN 项目合作的其他合作伙伴包括低温储罐的设计者和供应商 Air Liquide Advanced Technologies、支持储罐集成和测试的 Pipistrel Vertical Solutions，以及 DLR 德国航空航天中心，支持高性能燃料的运行和测试。

据目前领导该项目的德国氢航空公司称，HEAVEN 在集成液氢 (LH2) 罐系统方面继续取得良好进展，预计这一阶段将在未来几个月内完成。明年年初，H2 FLY 表示将通过 “HY4” 试验台开展广泛的测试活动。由此产生的飞机有望成为第一架使用 LH2 飞行的客机。