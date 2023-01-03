特斯拉现在每周可以为大约 1,000 辆汽车配备其新的 4680 电池。去年 12 月底，特斯拉表示其在一周内实现了 868,000 个 4680 电池的生产率 – 足以生产大约 1,000 辆电动汽车。

过去，特斯拉很少对 4680 电池的生产数据发表评论。2022 年 2 月，确认已建成一百万片 4680 电芯。从那以后，只有关于增加百分比的说法，而没有实际的生产率。

除了目前的推文，特斯拉也没有进一步的声明。目前尚不清楚一周内建成的 868,000 块电池是否仅指加利福尼亚州弗里蒙特汽车工厂附近的 Kato 试验线，或者也指奥斯汀 Giga Texas 的 4680 生产能力。

目前尚不清楚德克萨斯州超级工厂 4680 电池的生产进度。2022 年 7 月，特斯拉曾宣布打算在 2022 年底前超过那里的 Kato 试验线的产能。不过，目前，德克萨斯州的情况还没有进一步的声明。

例如，特斯拉正在将 4680 个圆形电池（直径 46 毫米，高 80 毫米）组装到 Model Y 中，该车型正在德克萨斯州 Giga 工厂生产。然而，与基于 4680 结构电池组的车型并行，具有传统电池组和 2170 电池的 Model Y 型号将继续在奥斯汀建造——因为 4680 的产量不足以填满汽车生产线。

更大的 4680 电池也将用于 Tesla Semi 电动卡车和即将推出的 Roadster 2。因此，特斯拉能够多快地扩大自己的 4680 生产对于这些车型的生产非常重要。4680 电池也将从供应商处采购，但何时会大量供应仍是一个悬而未决的问题。特斯拉的电池合作伙伴松下在日本的一条试验线上生产 4680 电池，但批量生产将在北美进行——大概是在堪萨斯州的一家新工厂，该工厂要到 2025 年 3 月才能完工。