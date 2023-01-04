据日经新闻网 3 日报道，由于对华贸易限制阻碍了光伏设备关键的低成本零配件和材料进口，美国 2022 年太阳能新增装机容量据估算比上年减少 23%，降至约 1860 万千瓦。

报道称，美国光伏发电零部件高度依赖中国，受美国对华制裁的影响，光伏产业供应链断裂，企业难以采购光伏电池板必需的硅零部件等中国产品。英国调查公司伍德麦肯兹咨询公司和美国太阳能工业协会（SEIA）的统计数据显示，在美国，2022 年大型公用事业规模的新增装机容量减少 40%，约为 1030 万千瓦。家用小型太阳能项目装机容量增长 37%，约为 580 万千瓦，但未能完全抵消减少的部分。

日经新闻网称，这一下降发生在美国以所谓 “侵犯人权” 为借口，对中国采取更严厉的贸易限制措施之后。2021 年 12 月，美国根据其编造的新疆 “强迫劳动” 谎言，签署了所谓 “防止强迫维吾尔人劳动法”。根据该法，来自中国的太阳能电池板以及其他关键性的可再生能源设备将受到进口限制。该法于去年 6 月生效之后，美国海关和边境保护局便借 “新疆人权” 之名无理扣押从中国进口的太阳能设备，造成大量光伏零配件的滞留。日经新闻网称，据估计，太阳能电池板所用的多晶硅有近一半是在新疆生产的。

来源：环球网