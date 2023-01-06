Analog Devices，全球领先的半导体公司和Seeing Machines，先进的计算机视觉技术公司，擅长设计基于AI的驾驶员监测系统，以提高行驶安全性）宣布达成合作，共同支持高性能驾驶员和乘客监测系统(DMS/OMS)技术的研发。

每当长途驾驶或交通拥堵时，驾驶员极易疲劳和分心，成为车辆事故频发，造成人员伤亡的诱因。对此，新一代精密的先进驾驶辅助系统(ADAS)开始快速发展，为不断增多、安全等级各异的自动驾驶功能提供安全支持。

此次合作将ADI先进的红外驱动器和高速千兆多媒体串行链路(GMSL)摄像头连接解决方案与Seeing Machines的人工智能(AI) DMS和OMS软件结合起来，以支持功能强大的视线、眼睑、头部和体态跟踪系统技术，从而更精确地监测驾驶员的疲劳和分心问题。该组合解决方案将有效满足欧盟委员会通用安全法规(GSR)和欧盟新车安全评鉴协会(Euro NCAP)的各项要求。同时，该解决方案能够突破能效、功能安全、硬件尺寸和图像质量等限制，推动实现面向未来的乘客监测功能和多种座舱摄像头布置选项。

半自动驾驶系统通常依靠座舱DMS和OMS来识别并解决驾驶员的疲劳和分心问题。然而这些系统必须在光照充足的条件下运行，且需要适度的红外光来确保逐帧图像质量，以便对人眼实现实时跟踪。ADI和Seeing Machines提供的组合解决方案，基于ADI首款面向DMS和OMS的红外驱动器，通过外形紧凑且具备功能安全的解决方案，可提供最高100W峰值功率，从而能够支持在汽车座舱内安装不显眼、且更为小巧的摄像头模块。

Seeing Machines的人工智能软件则可以解析来自光学硬件的信号，监测和诊断问题，并结合ADAS功能，在必要时提供输出信号，以警示驾驶员和乘客。