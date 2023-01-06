据悉，新加坡保健品品牌Evo Commerce已于近日宣布完成了其200万美元规模的Pre-A轮融资。

本次融资由国内投资机构金沙江创投（GSR Ventures）领投，并得到了33 Capital、回归投资者East Ventures、以及部分天使投资人的参投。作为本次融资的背景，去年10月时，Evo Commerce曾获得了由East Ventures领投的60万美元种子轮融资。

Evo Commerce成立于2020年，前身为Evolut Holdings，是一家基于D2C模式的保健品品牌，其两位创始Roy Ang 和Teoh Ming Hao为前Grab高管，并且也曾在东南亚媒体机构e27和Tech in Asia有过任职。据介绍，Evo Commerce旗下目前拥有8种产品，主要面向宿醉缓解（也是该品牌的主打产品）、脱发防治、美容护发等场景，目前以为2万多名消费者提供了相应服务。

在市场表现方面，Evo Commerce称，其宿醉缓解产品已经在全球十个市场地区中推出。此外，Evo Commerce也指出，在过去的一年中，公司的营收增长了12倍。

针对未来发展，Evo Commerce透露，将通过本次融资进一步推进其全球扩张计划，并提升其电商渠道和产品研发的水平。另一方面，该公司也表示，在接下来的一年内（2023年），希望公司的业务能够得到10倍的继续增长，在保持盈利的同时于后续推出更多产品。