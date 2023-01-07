蚂蚁集团最新治理结构变化显示，马云不再是该集团实际控制人。‍‍

1月7日，蚂蚁集团在官网发布《蚂蚁集团关于持续完善公司治理的公告》。公告显示，马云通过解除一系列协议，放弃了对蚂蚁集团的实际控制权，蚂蚁集团已无实际控制人。

蚂蚁集团从阿里巴巴分拆后，阿里巴巴创始人马云一直是蚂蚁集团的实际控制人。马云个人持股比例并不高——蚂蚁集团2020年IPO招股书披露，上市发行后马云个人持股比例不超过8.8%——其主要是通过一系列协议安排控制杭州君瀚及杭州君澳两个合伙企业，这两个合伙企业则合计持有蚂蚁集团53.46%股权。

蚂蚁集团最新公告显示，杭州君瀚及杭州君澳近期对股东上层结构进行了调整，调整的核心是拆除了原控制结构，从马云及其一致行动人共同行使股份表决权，变成了包括马云、蚂蚁高管等在内的10名自然人分别独立行使股份表决权。

蚂蚁集团宣布：“本次调整完成后，蚂蚁集团包括杭州君瀚和杭州君澳在内的各主要股东彼此独立行使所持有的蚂蚁集团股份表决权且无一致行动关系，各股东未单独或共同在蚂蚁集团股东大会层面形成控制，也不存在任何股东所提名的董事人数超过全体董事半数的情形。因此，不再存在任何直接或间接股东单一或共同控制蚂蚁集团的情形。”