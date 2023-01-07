宝马在拉斯维加斯举行的消费电子展 (CES) 上推出了 i Vision Dee，令与会者大吃一惊，这是一款旨在提供数字情感体验（DEE，因此得名）的未来派概念轿车。该研究展示了宝马未来电动轿车的设计和技术，包括 3 系列车型，该车型将围绕该品牌的 Neue Klasse 电动架构打造，最终很可能被称为 i3，这个绰号是目前用于中国市场独家的加长轴距电动 3 系。

这家德国汽车制造商的最新概念车的外观经过精简，以将注意力集中在它提供的数字体验上。它采用三厢轿车造型，并采用了经过修改的许多宝马特色设计元素，包括双肾型格栅、双圆形大灯和 Hofmeister 扭结。毫无疑问，宝马车迷会发现各种复古造型线索，从我们在汽车比例中看到的标志性 2002 年，到 1980 年代和 1990 年代的车型，如 E31 8 系列，甚至是 70 年代后期的经典 M1。也许设计中最不宝马的部分是相当简单的带有尾灯的后端，让我们想起了标致车型。

这种简单的设计理念一直延伸到车内，那里有一个有趣的方向盘，方向盘中央有一个垂直辐条，带有可以通过移动拇指进行操作的触摸点。宝马表示，机舱的设计旨在“确保没有任何东西会分散数字体验和增强驾驶乐趣的新感觉。”

i Vision Dee 首次亮相创新的平视显示器。它投射在挡风玻璃的整个宽度上，并预览全宽平视显示器，从 2025 年起，基于其 Neue Klasse 平台的 BMW 车型将使用该显示器。还存在一个有趣的“混合现实滑块”。它在仪表板上使用害羞技术传感器，让驾驶员可以决定他们希望在平视显示器上看到多少信息。还安装了可调光窗户。

宝马还实施了其电子墨水技术的最新迭代。首次在 2022 年 CES 上展示的 iX 上以黑白两色展示，这种新版本的 E Ink 是彩色的，并允许完全可变和可单独配置的外部颜色。它可以显示多达 32 种颜色，i Vision Dee 的表面分为 240 个不同的部分。

“通过 BMW i Vision Dee，我们展示了如何将汽车无缝集成到您的数字生活中，并成为您值得信赖的伴侣，”宝马集团设计主管 Adrian van Hooydonk 在一份新闻稿中表示。“车辆本身成为您通往数字世界的门户——驾驶员始终处于控制之中。如果以正确的方式实施，技术将创造有价值的体验，让你成为更好的司机，并让人类和机器更加紧密地联系在一起。”