标致选择在拉斯维加斯的 CES 上展示一款概念车，暗示其下一代电动轿车和 SUV 从 2025 年开始的外观。Inception 采用未来派四座轿车的形式，搭载在新的 Stellantis STLA 大型 EV 平台上。从视觉上看，与2018 年 e-Legend 概念车有着明显的联系，但这次对过去标致的明显复古元素大多被剥离，以创造更具前瞻性的东西。

并不是说它完全没有经典和当前的标致设计线索。车头灯上方和后方的引擎盖线条让人联想到该品牌 1970 年代和 80 年代初期的汽车，但这次这些灯是 LED 灯，连接它们的格栅是一块巨大的玻璃面板。车轮类似于安装在新款 408 轿车上的轮辋，但现在带有水平照明的狮子标志，而后面板 – 同样是数字的，就像前面的一样 – 具有与当前熟悉的相同的猫爪灯图案标致元素。

但最引人注目的外部元素是巨大的挡风玻璃，它从车顶面板向下延伸到车头，正好穿过传统轿车引擎盖所在的空间。它借鉴了公司 1988 年 Oxia 超级跑车的设计，巧妙地模糊了内部和外部设计之间的界限，从上方看时将重点放在机舱体积上，但从侧面看，Inception 看起来像是典型的运动型双门轿跑车或轿车。

我们将不得不等待，看看疯狂的玻璃窗和车门上向接近的司机显示信息的 Tech Bar 是否会投入生产，但标致坚持认为这一概念融合了运动曲线、更清晰的线条和方肩未来的汽车元素。

然而，Inception 的内饰还是具备未来派设计。作为标致极具影响力的 i-Cockpit 内饰的替代品，它的焦点是 Hypersquare，这是一个受视频游戏控制器启发的矩形方向盘，结合了中央安装的平板电脑和四个拇指操作的控制环，标致承诺将安装到本十年末成为一辆真正的汽车。

车轮通过线控转向技术连接到前轴，当汽车的 4 级自动驾驶功能被激活时，它可以折叠到仪表盘中，而它后面的仪表盘是一个不寻常的圆形屏幕，标致称之为 Halo Cluster。就仪表板而言，这几乎是你的全部，尽管金属外观的天鹅绒内饰覆盖了适合司机和乘客形状的座椅应该意味着它温馨和适当的豪华。

至于外观下面是什么，好吧，这是一辆概念车，所以它可能由吹叶机的电机提供动力，但标致表示其理论上的双电机全轮驱动装置可以提供高达 671 马力（680 PS）的功率并在不到 3 秒的时间内将 197 英寸（5 米）的轿车加速到 62 英里/小时（100 公里/小时）。感应充电消除了对电缆的需求，但如果连接到合适的快速充电器，800 伏架构可以在 5 分钟内增加 19 英里（30 公里）的续航里程，具备500 英里（800 公里）续航里程。