Ring Car Cam 是一个相对紧凑的盒子，里面装有摄像头、麦克风、扬声器和运动检测器，位于连接到仪表板的扩展器上。目前尚不清楚 Ring Car Cam 是否也可以翻转并连接到挡风玻璃上。

Ring Car Cam 具有一系列有用但并非开创性的安全功能。它可以检测车内和车外的动静，并发送通知和视频，一旦检测到运动，它就会开始录制，并将其发送到您用于其他 Ring 设备的同一 Ring 应用程序。如果入侵者进入您的汽车并且您收到警报，您甚至可以通过 Ring Car Cam 开始与他们交谈（或大喊大叫）。

亚马逊拥有 Ring，因此 Ring Car 摄像头还可以进行一些点播录音（最多几分钟）也就不足为奇了，你可以用“Alexa，录音”这一短语激活。如果您发现一些驾车者有奇怪的行为并想在您的下一个 TikTok 中捕捉和分享，这会派上用场。

几乎所有这些功能，包括双向音频和声控录音，都可以在最初的Owl Car Cam中找到，这是另一个基于仪表板的安全摄像头，可以同时监视汽车的内部和外部，将运动激活的视频发送到专用应用程序，甚至可以根据语音命令录制视频。该产品在 2020 年消失了，而且看起来不会很快卷土重来。

Ring 告诉我们，Ring Car Cam 的预购已经开始。标价为 249.99 美元，但限时优惠为 199.99 美元。虽然您不需要为上面列出的所有功能配备一个订阅，但是当您远离家中的 Wi-Fi 时，您将无法定位您的汽车，除非您每月支付 6 美元（每年 60 美元）购买 Ring Protect允许设备连接到 LTE 网络的订阅。该订阅还增强了 Traffic Stop 实用程序，自动将部分录音上传到云端，而一些文件则存储在本地设备上。

与 Owl Car Cam 一样，Ring Car Cam 通过 OBD II 适配器连接，该适配器插入您汽车的 OBD 端口（机械师使用此端口诊断现代车辆）。虽然我们希望有一个无线适配器，但 Ring Car Cam 是一个有线设备。这意味着您必须在仪表板周围绕一条细线（它通常可以塞进挡风玻璃和仪表板之间的空间），然后在仪表板下方连接到端口。尽管如此，每年美国有近四分之三的百万辆汽车被盗，英国有超过十万辆汽车被盗，毫无疑问，一双警惕的数字眼睛可能会成为您心爱汽车仪表盘上受欢迎的补充。