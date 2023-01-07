在推出首款Sony Electic Car Vision-S 原型三年后，索尼和开发合作伙伴本田带着重新命名但不一定更具吸引力的自动驾驶 EV 原型回归。在索尼的CES 2023新闻发布会上，新品牌的“Afeela”原型被推上了舞台，一下子引得了许多人的目光。

该设计并不比 Vision-S 更传统，也不那么运动，但它同样智能。索尼表示，超过 45 个传感器排列在车身周围和车内，但尚不清楚索尼和本田是在制造自动驾驶汽车还是移动PlayStation 5——索尼合作伙伴虚幻引擎正在使用游戏图形来构建逼真的环境模拟.人们会认为，汽车最终可以用来帮助它在现实世界中航行。毫不奇怪，索尼将电影、音乐和游戏内容传送到后车厢内部的双屏幕上。还有另一个不寻常的屏幕：它位于前挡泥板上，可以定制以传递信息，甚至可以展示您最喜欢的索尼电影角色。

它还建立在高通公司的数字底盘平台上，这是一套用于开发智能汽车的技术解决方案，除其他外，它使 Afeela 拥有一个“数字双胞胎”功能，可以在你做真正的事情之前在模拟道路上导航。

简而言之，这个原型并不缺乏下一代技术；不过，外观远不如 Vision-S 概念化。也许那是因为索尼现在有交付第一辆 Afeela 汽车的时间表：2025 年开始预订，2026 年交付第一辆汽车。