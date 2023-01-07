丰田展示两个移动即服务 (MaaS) 概念，让您一窥未来的结构。第一个概念被称为 MX221，它被设想为具有 4 级自动驾驶系统的乘车车辆。该概念包含“多样性”的理念，并具有可重新配置的内饰。

第一种配置称为 MX Pass，它在传统的两排配置中具有四个座位。MX Plus 配置也有两排座椅，但它们是面对面的。MX Access 车型配备了轮椅，而 MX Prime 则侧重于豪华，因为汽车内舱最多可配备两个高科技座椅，这些座椅具有电动倾斜、腿托和带数字键盘的可展开桌子。所有四种配置似乎都有一个前折叠座椅，可以在不需要时折叠起来。

由于该概念是为网约车而设计的，因此可以轻松更换座椅软垫和地毯。该概念还拥有 UV-C 消毒剂、舱内监控系统和折叠式娱乐系统。其他亮点包括带照明的门板和显示车辆和乘客信息的小型信息娱乐系统。

相比之下，外观相对朴素，但它有带盖的轮子和电动滑动门。它们与侧窗的数字显示器以及后部 LED 面板相连，该面板通过显示“小心停车”等消息与其他道路使用者进行交流。

Moox 概念被设想为完全自动驾驶的 5 级车辆。本质上是一个移动盒子，因此得名，这个概念被设想为适合从商业和餐饮到娱乐的各种应用。

Wellness Edition 使用座椅和扶手中的传感器来确定您的疲劳和压力水平。如果您感到压力，Moox 可以通过在显示屏上播放森林视频来让您平静下来。发生这种情况时，灯光和音响系统会发生变化以模仿森林的感觉，同时释放出“令人放松的香气”。如果这有点太无聊，乘员可以使用他们的手和手臂作为控制器来玩游戏，这要归功于手势识别技术。

Tourism Entertainment Edition 类似，但它旨在宣传景点和娱乐。该公司还发布了一段视频，展示了 Moox 设想中的一切，从移动商店到移动办公室，甚至是医生办公室。