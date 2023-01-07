VinFast 利用CES发布了有关即将推出的 VF 6 和 VF 7 的更多信息。这两款车型都计划于今年晚些时候推出，VF 6是一款微型跨界车，长 166.9 英寸（4,239 毫米），宽 71.7 英寸（1,821 毫米），高 62.8 英寸（1,595 毫米），轴距跨度为 107.5英寸（2,730 毫米）。从这些数字来看，该车型比即将推出的雪佛兰 Trax 略短，但轴距增加了 6.9 英寸（175 毫米）。

撇开尺寸不谈，入门级 VF 6 Eco 配备 59.6 kWh 电池，为前置电动机提供动力，可产生 174 hp（130 kW / 177 PS）和 184 lb-ft（250 Nm）的扭矩。VinFast 预计这将使跨界车的 WLTP 续航里程达到 399 公里（248 英里）。

寻求更高性能的客户可以选择 VF 6 Plus，它具有上述电池以及更强大的电机，具有 201 马力（150 千瓦/204 PS）和 228 磅英尺（310 牛米）的扭矩。虽然额外的动力是受欢迎的，但性能是有代价的，因为 WLTP 范围预计将降至 381 公里（237 英里）。

在设备方面，VF 6 Eco 将配备 17 英寸车轮，而 Plus 将搭载更大的 19 英寸车轮。这两款车型还将配备 12.9 英寸信息娱乐系统以及驾驶员辅助系统，例如自适应巡航控制、车道居中辅助、高速公路驾驶辅助和紧急车道保持辅助。

VF 7在尺寸和性能方面有了显着提升。它长 178.9 英寸（4,544 毫米），轴距为 111.8 英寸（2,840 毫米），比最新的BMW X1 长 1.7 英寸。虽然它并不比德国车大多少，但 VF 7 的车轮之间多了 5.8 英寸（147 毫米）。

入门级 Eco 变体具有 75.3 kWh 电池，并与前置电动机配对，可产生 201 hp（150 kW / 204 PS）和 228 lb-ft（310 Nm）的扭矩。VinFast 的目标是使用此设置实现 450 公里（280 英里）的 WLTP 续航里程。

VF 7 Plus 使用相同的电池组，但它为双电机全轮驱动系统提供动力，功率为 348 马力（260 千瓦/353 PS）和 369 磅英尺（500 牛米）的扭矩。额外的动力预计会将射程降至 431 公里（268 英里）。

许多设备从 VF 6 继承而来，但 VF 7 Eco 采用更大的 19 英寸车轮。VF 7 Plus 将这些换成了 20 英寸，而顶级版本也避开了 12.9 英寸的信息娱乐系统，换成了更大的 15 英寸显示屏。VinFast 对定价保密，但该公司将于 3 月开始接受 VF 6 和 VF 7 的预订。