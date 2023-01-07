新一代领先智能手机TECNO mobile Kenya在GTC（全球贸易中心）宣布肯尼亚两届奥运冠军Eliud Kipchoge EGH为其即将推出的旗舰机型PHANTOM X2系列的品牌大使。

在发布会上，TECNO 品牌零售经理 Antony Brian Otieno 先生表示：“PHANTOM 是世界领先的技术品牌，引领世界上最有价值的商业产品的研发。PHANTOM拥有差异化的技术发展路径的新旗舰物种。这些包括其时尚的体验，非凡的体验和创新的技术”。

Otieno 先生补充说，与世界上最快的英雄 Eliud Kipchoge 的合作得益于其开创性品牌 PHANTOM。“我们即将推出 PHANTOM 系列，现已开放预购，PHANTOM X2 系列 5G 在可伸缩人像镜头和可再生纤维后盖方面是全球领先的设备之一。我敢肯定没有人在市场上看到过这种情况。”

TECNO PHANTOM系列大使Eliud Kipchoge先生表示，创新是任何人变得更好最重要的部分。“我很高兴能与世界创新和技术先驱合作以实现这一目标。” Kichoge 先生重申，环境保护是保护下一代最重要的部分。他表示，PHANTOM 系列设备采用可回收材料制成，这使合作关系变得千载难逢。Kipchoge 先生还提到，他已经在市场上看到 TECNO 移动设备大约 10 年了。

“手机也很轻，拿在手里感觉很好。” 他说。Kipchoge 先生计划与 TECNO PHANTOM 团队合作，为公众带来更多信息，并确保他们充分了解情况。PHANTOM 系列的首席项目传播者、著名媒体人 Caroline Mutoko 表示，她是最早体验该设备的人之一。“我很幸运能成为第一批使用此设备的人。我觉得它可以抚慰我的手。

Tecno 早前推出了 Phantom X2 以及Phantom X2 Pro，两款手机基本规格相同，都采用了联发科天玑9000 处理器，拥有6.8 寸FHD+ 的120Hz AMOLED 曲面屏幕，覆盖康宁 Gorilla Glass Victus，并内置 5,160mAh 电池以及支持45W 有线快充。