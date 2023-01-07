根据一份新报告，特斯拉可能会在 2024 年推出其期待已久的 25,000 美元入门级电动汽车。特斯拉股票分析师 Loup Ventures 最近发布了其 2022 年预测信，其中声称可能被称为 Model 2 的新特斯拉可能会在 2024 年推出。然而，其预测并非基于特斯拉泄露的任何内幕信息，而只是一种预测。

“特斯拉将等到 2024 年发布 Model 2，”Loup Ventures 表示。“如果该公司过早宣布低价汽车，他们可能会在可能出现更广泛的汽车衰退期间减缓 Model 3 的销售，同时提高产能。”

我们上次听到埃隆·马斯克 (Elon Musk) 在汽车制造商 2021 年第四季度的财报中谈到 Model 2，他承认汽车的研发工作尚未开始，并指出“坦率地说，我们现在的车型已经够多了，太多了。”

特斯拉中国正在引领新入门级车型的开发。关于它的细节知之甚少，除了特斯拉计划以 25,000 美元的价格出售它，大大低于Model 3在美国的起价为 46,990 美元。然而，鉴于 Model 3 应该是特斯拉 35,000 美元的电动汽车，Model 2 完全有可能永远不会以低至 25,000 美元的价格出售。

无论 Model 2 的售价是多少，它都有可能成为该品牌最畅销的车型，并可能引起其他电动汽车行业对手的注意，迫使其他汽车制造商开发价格相似的轿车，以吸引更大比例的消费人口。