标签很重要。他们告诉人们原本不会知道的事情的内容。但是您知道现在有些汽车也带有标签吗？极星Polestar 是沃尔沃不断扩大的全电动子公司，自 2021 年以来一直在车型上贴上可持续发展标签。现在，该公司透露将推出座椅标签，以进一步促进其可持续发展目标。

当 2024 Polestar 3 最终于 2023 年下半年投入生产时，其前排座椅头枕下方的部分将列出有关所用材料对气候影响的详细信息。客户可以在名为 MicroTech（又名乙烯基）的皮革替代品以及羊毛和纳帕皮革选项之间进行选择，这两种皮革均被证明来自负责任饲养动物的农场。

座椅标签包括有关碳足迹、回收和可再生成分的百分比以及用于装饰的材料来源的信息。目前，Polestar 表示它只知道纳帕皮革的碳足迹，因此在该公司能够在生产开始后确认其余数字之前，座椅标签的图像将包含一些占位符。

Polestar 认为，其标签不仅可以更好地告知客户他们购买的商品，以便他们做出明智的决定，而且这些标记还可以提高公司在可持续发展方面的承诺和进展的透明度。Polestar 2 掀背车就是后者的一个例子，它的 CO2e（二氧化碳当量）在前两个车型年中减少了 1.7 吨。与 Polestar 2 和即将推出的 3 车型一样，该公司的标签可以追踪它们对气候的影响，并告诉您它们的可持续性。