克莱斯勒将成为第一个在北美引入下一代信息娱乐技术的 Stellantis 品牌，该技术基于即将推出的 Stellantis 电动汽车平台 STLA。这将包括覆盖整个车辆仪表板的大型信息娱乐屏幕，以及自主技术等等。

这家汽车制造商本周在拉斯维加斯举行的 2023 年消费电子展 (CES) 上展示了双座驾驶舱概念技术。尽管展示柜没有车身，但其设计和本质基于克莱斯勒一年前在 CES 2022上首次展示的 Airflow 概念车。

它被称为克莱斯勒综合驾驶舱，它在横跨整个仪表板的两个大玻璃部分上为前排乘客配备了 37.2 英寸（94.4 厘米）的屏幕。克莱斯勒表示，使用先进的人工智能技术，信息娱乐系统将随着时间的推移了解车主的偏好。与此同时，无线更新将允许汽车制造商随着时间的推移更新“STLA 大脑”中包含的软件，以使其保持最新和令人兴奋。

该系统还将为虚拟助手提供支持，该助手可以同步所有者一天的各个方面。克莱斯勒说，助手可以在车内和车外工作，查看他们的日历以建议驾驶路线、推荐停车和充电位置、连接到智能家居并协助电子商务服务。

该汽车制造商承诺STLA 平台将提供三级自动驾驶。得益于 STLA AutoDrive 技术，这将使驾驶员可以将手从方向盘上移开，将视线从路面上移开。与此同时，驾驶舱的设计包括绿色材料，如再生塑料、植物鞣制、悬浮式座椅，并排除所有铬。这导致了有趣和生态材料的选择，例如石南花仪表板和注入纺织品的胡桃木地板，它们赋予室内现代和奢华的魅力。

在 CES 上，参观者将体验到未来克莱斯勒车主的一天生活，首先是“欢迎”，计划当天的智能路线，处理自动驾驶，管理充电状态和停车。与会者还可以体验 Chill、Zen 和 Fun 模式，这些模式创造了一种车内体验，允许乘员在自动驾驶时创作自己的音乐。

克莱斯勒计划在 2025 年推出其首款全电动汽车，并将在 2028 年之前提供全电动车型。