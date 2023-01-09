近日，常州赛乐医疗技术有限公司完成数亿元人民币B轮融资。本轮融资由广发信德领投，摩天石投资、佑硕创投跟投。本轮融资完成后，公司将加速现有管线落地，并进一步拓展高值耗材领域布局。

赛乐医疗成立于2016年，是国内一家口腔器械全球化平台。该公司致力于打造口腔诊疗器械一站式平台，至今已获得全球数十万牙医客户认可，在三年疫情下仍然实现每年翻倍增长。

赛乐医疗创始人兼CEO陶欢先生表示，我们在口腔医疗器械领域的产品管线布局已经从根管治疗小闭环扩展至口腔医疗大闭环产品及配套解决方案，还会涉足口腔高值耗材领域。在资本助力下，我们期待打造业内领先的全球化口腔器械生态平台，围绕客户需求及临床痛点，针对性进行产品的布局和开发，充分发挥中国智造的优势，赋能全球牙科市场客户，让全世界的牙医对中国品牌有全新的认知。未来我们非常有信心能够跻身全球口腔巨头行列，为全球的牙医、患者提供更优质的服务。

广发信德李辰博士表示，赛乐聚焦口腔医疗器械领域，拥有丰富的管线布局，产品覆盖多个高潜力口腔子赛道市场。创始团队具备前瞻性的战略眼光和卓越高效的商业化执行力，凭借对口腔行业的深入理解，创新研发出质量、性能比肩国际巨头的齿科产品。我们非常高兴能够与公司合作，未来将通过积极主动的增值服务，助力赛乐医疗成为中国领先、世界一流的口腔医疗器械平台企业。